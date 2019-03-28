Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, 28 марта 2019 г. начал предоставлять услуги мобильной связи и высокоскоростного мобильного интернета в Ивановской области. Компания развернула в регионе эталонную сеть: уже на старте она покрывает территорию, где проживает 96% населения. С запуском сети в Ивановской области число регионов Tele2 увеличилось до 66.

Оператор развернул покрытие сетей 4G/3G/2G на территории Иванова, всех районных центров и большинства сел и поселков области. Оператор обеспечил устойчивую связь вдоль региональных трасс, в районе набережной Волги и Горьковского водохранилища. Услуги Tele2 теперь доступны и в традиционных местах отдыха жителей в Кинешемском, Заволжском, Юрьевецком и Пучежском районах. В момент запуска сети покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 охватывает населенные пункты, в которых проживает около 96% населения Ивановской области.

Tele2 построила сеть за один год и три месяца. Такая динамика потребовала от оператора ежемесячно устанавливать десятки современных высокопроизводительных базовых станций. Компания продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети после официального запуска операций в регионе. Это позволит обеспечивать качественной связью постоянно растущее число абонентов даже на самых отдаленных территориях Ивановской области.

Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2, сказал: «Мы выступаем против сложившихся рыночных порядков и даем пользователям возможность выбирать действительно необходимые услуги и сервисы, отражающие их стиль жизни. Запуск Tele2 в Ивановской области – значимое событие не только для нашей компании, но и для всего телекоммуникационного рынка региона. Появления Tele2 здесь с нетерпением ждали. Мы уверены, что ивановцы оценят широкое покрытие сети и скорость мобильного интернета, качественное обслуживание и наш продукт – простые и удобные тарифы без каких-либо «звездочек» и скрытых условий».

На старте Tele2 открыла 31 собственный салон связи на центральных улицах Иванова и в крупных населенных пунктах области. В ТРЦ «Серебряный город» оператор установил первый в регионе SIM-терминал. Аппарат с биометрической системой распознавания лиц позволяет полностью автоматизировать выдачу SIM-карт и обеспечить надежные подключения. Кроме этого, стать абонентом Tele2 можно в партнерских точках продаж – сетях «Связного», «Евросети», «Эльдорадо», «М. Видео», отделениях «Почты России» и в магазинах региональных партнеров в городах, поселках и селах. На запуске их количество составляет более чем 200, а к лету – удвоится.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2, сказал: «Анализ пользовательских предпочтений показывает, что абоненты ждут от оператора персональных, «заточенных» под них сервисов. Именно Tele2 отвечает на эту потребность и предлагает клиентам индивидуальные услуги. Ивановцы смогут самостоятельно сформировать тариф, который даст свободу в управлении пакетами минут и интернет-трафика. Наши абоненты действительно пользуются услугами по "другим правилам" – это инновационные сервисы, доступные только абонентам Tele2. До 28 апреля каждый житель, который отдал голос за другие правила в мобильной связи, получит возможность бесплатно общаться до конца года на одном из тарифов линейки "Мой Tele2"».

Тарифы ряд сервисов. Это перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц, возможность делиться интернет-трафиком с другими абонентам Tele2, а при нулевом или отрицательном балансе – пользоваться мессенджером WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс». У абонентов также есть безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам, бесплатные звонки на номера Tele2 по России, которые не уменьшают пакеты минут. Кроме того, стоимость услуг для абонентов в поездках по стране такая же, как в домашнем регионе.