В рекламной сети myTarget запущены рекомендации в динамическом ремаркетинге

Mail.ru Group обновила возможности динамического ремаркетинга в рекламной платформе myTarget. Новый инструмент позволяет рекламодателям показывать в объявлениях не только те товары и услуги, которыми интересовались пользователи на их ресурсах, но и похожие на них предложения.

Рекомендации в динамическом ремаркетинге работают на базе технологий машинного обучения. Инструмент анализирует просмотренные пользователем продукты и услуги, после чего подбирает похожие из каталога на сайте рекламодателя. Подходящие объекты автоматически попадают в выдачу вместе с теми, которыми человек интересовался ранее.

Обновление применяется ко всем кампаниям и форматам с динамическим ремаркетингом по умолчанию. Демонстрация похожих товаров в объявлениях дает клиентам платформы возможность расширить рекламируемый ассортимент. По мере обучения алгоритма система будет подбирать наиболее релевантные предложения, что поможет повысить эффективность кампаний.

Динамический ремаркетинг – эффективный инструмент, который позволяет мотивировать пользователей, уже знакомых с определенными товарами или услугами компании, совершить целевое действие. Новый подход поможет рекламодателям получать еще более высокие результаты от рекламы на всех ресурсах Mail.ru Group и в партнерской рекламной сети. myTarget не только создает новые рекламные технологии, но и развивает существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.