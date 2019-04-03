«Абсолют банк» запустил пилот по контрактному финансированию на цифровой платформе

«Абсолют банк» провел первые пилотные сделки по предоставлению нового цифрового продукта – контрактного финансирования для исполнения государственных контрактов в рамках Федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Финансирование было предоставлено «СИнС-профи» по трем контрактам на оказание охранных услуг на общую сумму 7 млн руб.

Новый продукт реализован на базе цифровой платформы. Заявка подается дистанционно и рассматривается в режиме онлайн в течение нескольких минут. Сделки производятся и оформляются в электронном виде с использованием квалифицированных электронных подписей.

На этапе пилота продукт предоставляется клиентам, оформившим гарантию на выполнение госзаказа. Максимальная сумма финансирования по одному контракту – 3 млн руб., на одного клиента – 10 млн руб. Срок действия – до 457 дней, из которых 367 – время действия контракта. Финансирование предоставляется без залога и поручительства. Обязательное условие — открытие в банке расчетного счета, заявку на который также можно оформить онлайн.

Банк продолжает переводить в цифру банковские продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса. После завершения пилота контрактное финансирование будет доступно всем участникам рынка госзакупок. Время его оформления будет занимать около 30 минут.