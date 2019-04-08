«Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф»

В российском репозитории «Сизиф» (Sisyphus) обеспечена поддержка процессорной архитектуры RISC-V с открытым набором команд. RISC-V стала восьмой аппаратной платформой, доступной участникам и пользователям проекта «Сизиф». Теперь компания «Базальт СПО», управляющая инфраструктурой репозитория, поддерживает восемь платформ – как зарубежных, так и отечественных. Большой набор архитектур расширяет перспективы для создания новой вычислительной техники и программных продуктов.

Архитектура RISC-V – перспективная технология, позволяющая обеспечить открытость аппаратной «начинки» различных устройств. В ее использовании заинтересованы крупные компании, разрабатывающие решения для интернета вещей. Например, Nvidia планирует использовать RISC-V для замены процессора Falcon на графических картах Geforce, а компания Western Digital планирует применять RISC-V в своих будущих проектах.

Использует архитектуру RISC-V в своих продуктах компания Sifive. Она создала Hifive Unleashed — первую плату для разработки на базе RISC-V. Основные варианты ее использования — создание компьютера с архитектурой RISC-V, доработка ядра Linux, сборка пакетов в репозитории Linux. Именно на этих платах собирается и пакеты «Сизифа», в нем реализованы регулярные сборки для одноплатных компьютеров с архитектурой процессора RISC-V (rv64gc) и для эмулятора Qemu.

«Сизиф» – один из пяти крупнейших репозиториев Linux в мире, наряду с Fedora, Debian, OpenSUSE, Gentoo, где поддерживается свободная архитектура процессора RISC-V в 64-битном варианте (rv64gc). На сегодняшний день в «Сизифе» реализована поддержка архитектур процессоров: intel (i586 и х86_64); ARM (armh и aarch64); «Эльбрус» (e2kv3 и e2kv4); MIPS (mipsel, используемая в процессорах «Байкал-Т»); RISC-V (rv64gc).