Стартап Remotemyapp выбрал IBM Cloud для игровой платформы Vortex

IBM объявила о том, что польский стартап Remotemyapp будет использовать IBM Cloud для глобального расширения и масштабирования игровой платформы Vortex.

Пользователи Vortex могут играть в любой точке земного шара и практически на любом устройстве — на смартфоне, планшете, смарт-телевизоре. Саму игру при этом устанавливать не нужно: для входа используется специальное приложение. Платформа становится все более популярной и выходит на новые рынки. В связи с этим возникла необходимость масштабировать Vortex, системы обновления платформы и ее функции, чтобы она могла соответствовать возрастающим ожиданиям игроков. Выбор пал на IBM Cloud.

Благодаря IBM Cloud платформа Vortex обеспечит высокие вычислительные мощности с использованием графических процессоров. Опираясь на серверы, размещенные почти в 60 ЦОДах IBM в разных странах мира, Vortex сможет обслужить игроков со всех континентов без снижения качества работы сервисов, а также при минимальных задержках во время игры, отмечают в IBM Библиотека игр будет размещаться в облаке, и благодаря этому в них можно будет играть даже на устройствах прежних поколений, поскольку вся обработка, в том числе графики, будет происходить в облаке.

В последнее время онлайн-игры все чаще переводятся на облачные сервисы, и тому есть две основные причины: постоянное увеличение числа игроков и рост популярности мобильных устройств. Vortex — еще одна из множества платформ, перешедших на IBM Cloud. В их числе можно также назвать Firemonkeys студии EA, Exit Games, Liquidsky. Выбор объясняется тем, что IBM Cloud поддерживает глобальное масштабирование платформ и позволяет быстро устанавливать обновления, что важно в условиях высокой конкуренции на рынке онлайн-игр.

«Игры — самый быстро развивающийся сектор индустрии развлечений. Доход от одних только видеоигр почти в три раза превышает доход мировой киноиндустрии, — отметил Андреас Хестбек, генеральный директор Remotemyapp. — У нас есть пользователи практически во всех странах мира, и число подписчиков увеличивается с каждым днем, вот почему нам нужен IBM Cloud как надежная основа для глобального масштабирования».

«Компания Remotemyapp выбрала IBM в качестве партнера по цифровой трансформации, поскольку мы открыты к сотрудничеству с любыми компаниями, будь то молодой стартап или гигант с многолетним опытом работы, который ищет гибридное облачное решение, — сказал Пшемыслав Галински, директор по продажам IBM Cloud в Польше и странах Прибалтики. — Мы будем рады предоставить Remotemyapp средства масштабирования, необходимые им в ходе экспансии на этом высококонкурентном и активно развивающемся рынке».

С момента запуска в 2017 г. платформа Vortex обрела популярность среди игроков. По данным IBM, сейчас у нее более 6 млн пользователей. Оформляя месячную подписку, пользователи получают 100 часов игры и доступ к более чем сотне игр, в том числе к новым релизам. Vortex не требует устанавливать ничего кроме специализированного приложения, через которое пользователь входит в библиотеку и выбирает игру.