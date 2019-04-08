В «Яндекс.Толоке» появятся сертифицированные подрядчики

«Яндекс» объявил о том, что у сервиса «Яндекс.Толока» появятся сертифицированные партнеры, которые будут помогать всем желающим обрабатывать данные с помощью этого сервиса. Теперь компании, которые нуждаются в таких услугах, смогут выбрать проверенного подрядчика.

Партнером «Толоки» может стать частный специалист или IT-компания, у которых есть большой опыт в работе с данными и с технологиями краудсорсинга. Благодаря партнёрству с «Толокой» подрядчики получат дополнительный канал привлечения клиентов, а также будут в числе первых тестировать новые возможности платформы. Узнать условия партнёрской программы и оставить заявку на сертификацию можно на сайте проекта.

«Сейчас всё больше бизнесов нуждаются в обработке и структурировании больших данных. Для этого необходимы ресурсы, поэтому самый эффективный способ решить такую задачу — краудсорсинг. Нам интересно развивать этот рынок и поддерживать его игроков. С помощью наших партнёров Толокой смогут пользоваться даже те компании, которые не разбираются в технологиях краудсорсинга», — сказала руководитель «Яндекс.Толоки» Ольга Мегорская.

«Яндекс.Толока» — это открытая краудсорсинговая платформа, на которой больше четырёх миллионов человек выполняют задания по сбору и разметке данных для разных заказчиков. Среди клиентов «Толоки» — сервисы «Яндекса», «Рамблер», «Озон», «Авито» и многие другие. Каждый месяц исполнители делают несколько миллионов заданий по разметке данных, которые потом используются как эталонные данные для машинного обучения, а также помогают в задачах модерации и генерации контента.