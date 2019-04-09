В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер»

С помощью приложения Яндекс.денег» пользователи теперь могут самостоятельно инвестировать средства в ценные бумаги и иностранные валюты. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.денег». В основе нового сервиса — инвестиционная платформа компании «БКС брокер».

Новая услуга доступна идентифицированным пользователям «Яндекс.денег» с российским гражданством. Чтобы ею воспользоваться, нужно в приложении «Яндекс.денег» открыть раздел «Инвестиции БКС» и создать брокерский счет. После этого можно вкладываться в ценные бумаги или зарубежную валюту. Минимальной суммы инвестирования нет. Комиссия за услугу — 0,3% от суммы сделки, но не меньше 99 руб. За пополнение брокерского счета и вывод средств с него на кошелек в «Яндекс.деньгах» комиссии нет. Помимо инвестирования, в разделе «Инвестиции БКС» пользователи приложения «Яндекс.денег» могут также проверить состояние инвестиционного портфеля и историю операций, посмотреть исторические котировки, а также получить советы по инвестированию от профессионалов индустрии.

Пользователи «Яндекс.денег» могли инвестировать и раньше — с помощью сервиса Yammi. Он использует технологию робоэдвайзинга, дает советы по инвестированию и сам формирует оптимальный инвестиционный портфель из акций биржевых инвестиционных фондов (ETF). Теперь в приложении «Яндекс.денег» есть альтернативная возможность для тех, кто хочет самостоятельно выбирать, во что именно вкладываться.

«Приложение "Яндекс.денег" давно перестало быть только инструментом для платежей из электронного кошелька. Например, оно помогает погашать штрафы ГИБДД, оплачивать квитанции за ЖКУ, отправлять переводы, получать кэшбэк за оплату покупок. Еще приложение собирает персональную финансовую аналитику и дает пользователю советы по оптимизации расходов. Наш совместный проект с Yammi показал, что с помощью "Яндекс.денег" люди не только активно тратят деньги, но и хотят зарабатывать их через инвестиции. Мы предложили новый инвестиционный сервис, и теперь с помощью нашего приложения можно вкладывать деньги как через Yammi, опираясь на экспертизу профессионалов, так и самостоятельно через новый раздел “Инвестиции БКС”», — сказал Илья Мещеряков, руководитель направления мобильных продуктов «Яндекс.денег».

«Привлекательность российского фондового рынка растет. Несмотря на внешние факторы, объемы инвестиций и количество участников рынка в долгосрочной перспективе будут планомерно увеличиваться. Государство активно способствует такому тренду, системно внедряет меры по развитию фондового рынка и совершенствует механизмы защиты частного инвестора», — сказала Ольга Гарланд, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн-партнерами «БКС Брокер».

По данным «БКС Брокер», активнее всего пользователи инвестируют в «голубые фишки» — акции крупных и надежных российских или зарубежных компаний со стабильными показателями доходности. Среди таких компаний — «Газпром», Сбербанк, «Лукойл», Apple, Facebook, Visa, Microsoft и многие другие. Инвесторы активно вкладываются также в зарубежные валюты, которые покупают по биржевому курсу. На «голубые фишки» и иностранные валюты приходится больше 60% всех сделок на платформе БКС.