Яндекс запустил онлайн-сервис поиска домашних животных

«Яндекс» открыл сервис для поиска домашних животных. Теперь люди, нашедшие или потерявшие кошку или собаку, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Это повысит шансы вернуть домашнего питомца владельцу. Сервис запущен совместно с брендом Purina, экспертом в области питания и ухода за домашними животными.

За последний год люди задали «Яндексу» больше полумиллиона запросов о потерянных и найденных кошках и собаках. Теперь человек, который потерял или нашёл животное, может зайти на yandex.ru/petfinder и разместить объявление: указать приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное.

После модерации объявление будет показываться на сайтах «Яндекса» и рекламной сети тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом его увидят именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца.

«Если пропала кошка или собака, важно оповестить об этом как можно больше людей в районе поисков. Обычно хозяева расклеивают объявления, но на расклейку уходит много времени. Вместе с брендом Purina, продвигающим идеи ответственного отношения к животным, мы решили создать сервис, позволяющий привлечь к поискам максимум людей, которые могли видеть пропавшего питомца», — сказала Виктория Кинаш, директор по работе с ключевыми клиентами «Яндекса».

«Purina стремится сделать лучше жизнь домашних животных, их владельцев и общества в целом. Концепция сервиса «Поиск пропавших животных» на 100% соответствует нашей миссии. С его запуском мы сможем объединить неравнодушных людей и общими усилиями помочь хозяевам и их четвероногим любимцам вновь обрести друг друга. Мы верим, что благодаря этому проекту историй со счастливым финалом станет в разы больше», — сказал Джорджио Весприни, региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле.

Новый сервис запущен в тестовом режиме в Екатеринбурге. В ближайшее время он появится в Москве, Новосибирске, Самаре, Твери, а затем и в других крупных городах страны.