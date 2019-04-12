«Билайн» представил ПО для самостоятельной регистрации новых SIM-карт

«Вымпелком» (бренд «Билайн») разработал программное обеспечение, которое позволит клиентам самостоятельно зарегистрировать новые SIM-карты.

На первом этапе можно зарегистрировать только SIM-карты, приобретенные в собственных магазинах компании и в магазинах дилеров. В ходе регистрации соблюдаются установленные законодательством требования к заключению договоров об оказании услуг связи.

Для самостоятельной регистрации клиенту нужно будет отправить фотографию паспорта и фотографию лица, сделанные в режиме реального времени. Подписать договор на услуги связи можно будет на экране смартфона. После этого программное обеспечение проведет распознавание документов, сверит фотографию из паспорта с фотографией, сделанной при регистрации. Информация будет занесена в системы оператора, и после проверки данных SIM-карта разблокируется автоматически. SIM-карта остается заблокированной до полного прохождения процедуры заключения договора об оказании услуг связи.

Самостоятельная идентификация клиента сделана на базе мобильного приложения оператора. Проект подготовлен «Билайн» с привлечением ведущих компаний в области распознавания документов и фотографий.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Вымпелком» Юрий Смагаринский отметил: «Внутри компании есть большая экспертиза в области создания и использования цифровых инструментов, которые повышают уровень сервиса. Для самостоятельной регистрации нашим клиентам будет достаточно вставить SIM-карту в смартфон. Ссылка на персональную страницу с регистрацией придет автоматически. Этот сервис дополняет нашу цифровую экосистему. Управление процедурой самостоятельной регистрацией и передаваемая информация остаются внутри компании»

В будущем использование самостоятельной регистрации увеличит число каналов дистрибуции и расширит географию мест заключения договоров об оказании услуг связи. Самостоятельная регистрация клиентов стала результатом развития проектов по ускорению обслуживания. До этого «Билайн» запустил цифровое подписание договоров на услуги связи, мобильное приложение для продавцов MyBeeStore, были внедрены инструменты Big Data для открытия новых магазинов и реализованы другие проекты.