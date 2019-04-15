«Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL

В экосистеме программно-инструментальных средств, совместимых с открытой платфор-мой Postgres Pro/PostgreSQL, появился первый конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных – Live Universal Interface (LUI), разработанный специалистами компании «Форс телеком» (ГК «Форс»), для этого они полностью переработали программный код своего продукта, сохранив всю базовую функциональность и добавив ряд новых опций. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Форс». Обновленный инструментарий стал более гибким и функциональным, теперь внутри есть встроенный сервер приложений.

В основе LUI лежит концепция коллективной разработки ПО, которая предполагает разделение прикладной логики системы и пользовательского интерфейса. Обе эти задачи решаются независимо, а при разработке экранных форм достаточно правильно присвоить определенные свойства элементам интерфейса – все остальные операции выполняются в автоматическом режиме. В этом главное отличие LUI от других средств, применяемых при построении пользовательских интерфейсов приложений.

Юрий Зятьков, генеральный директор компании «Форс телеком», отметил: «Мы рады объявить о том, что теперь есть удобное и надежное средство разработки веб-приложений для PostgreSQL, которое может также использоваться и для других баз данных. Важно, что при этом не требуется специального обучения программированию. Все, что нужно разработчику – это знать язык SQL. Думаем, наш инструментарий станет популярным, потому что PostgreSQL – самая мощная из свободно распространяемых СУБД, и компании все чаще делают свой выбор в пользу открытого ПО».

LUI может предоставляться не только on-premise, но и как публичный или корпоративный сервис (PaaS).

Обновленная функциональность включает возможность поддержки работы одного веб-приложения на разных базах данных одновременно – например, на PostgreSQL и Oracle. Соединения могут работать как в режиме autocommit, так и в режиме управляемых транзакций. Добавлены возможности управления версиями.

Теперь разработка приложений может выполняться, помимо SQL и PL/SQL, на любых языках, подключаемых в виде модулей. Применена технология шаблонных элементов, которая позволяет мгновенно и без компиляции изменять функциональность всех экранных форм. Добавлен редактор стилей экранных форм, а также средства разработки и выполнения асинхронных рутинных процессов.

Масштабируемость реализована на трех уровнях: СУБД, сервер приложений и сервер визуализации.