Сервис Huawei Mobile Cloud официально представлен в России

Huawei сообщила, что сервис Huawei Mobile Cloud теперь официально доступен в России. Huawei Mobile Cloud предоставляет владельцам смартфонов компании Huawei функции синхронизации и резервного копирования.

Huawei Mobile Cloud позволяет владельцам смартфонов Huawei синхронизировать свои данные, создавать их резервные копии, восстанавливать и переносить их с одного устройства на другое. Кроме того, сервис позволяет хранить файлы и получать к ним доступ при помощи функции Cloud Drive. В облаке могут автоматически сохраняться все снятые смартфоном фото и видео, скриншоты, записи с экрана и другие файлы. Пользователи могут получить к ним онлайн-доступ через браузер или через Настройки -> Аккаунт Huawei -> Облако.

Данные также могут автоматически синхронизироваться между несколькими мобильными устройствами, что позволит на любом из них получить доступ к контактам, календарю, заметкам и настройкам подключения к Wi-Fi через один и тот же аккаунт Huawei ID.

Вся информация полностью защищена благодаря сквозному (E2E) шифрованию и хранится на российских серверах, в соответствии с требованиями EU Data Protection и законом о персональных данных. Все серверы построены с учетом обеспечения конфиденциальности пользовательских данных, и мобильные сервисы Huawei сертифицированы на соответствие CSA Star (ISO/IEC 27001).

Российские пользователи смартфонов Huawei получат 5 ГБ памяти бесплатно, желающие также смогут оформить платную подписку на 50 ГБ, 200 ГБ и 2 ТБ.

Для владельцев новых флагманов Huawei P30 и P30 Pro действует специальное предложение – 50 ГБ памяти три месяца бесплатно. Предложение действует в период с 4 апреля по 30 июня 2019 г., по истечении срока которого облачное хранилище объемом 50 ГБ можно будет продлить за 59 руб. в месяц.