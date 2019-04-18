Mail.ru Group представила новые возможности геотаргетинга в рекламных кампаниях

Mail.ru Group представила в своей рекламной платформе myTarget обновленный инструмент для таргетирования объявлений по географии, а также добавила дополнительные настройки для рекламных кампаний.

myTarget объединила возможности таргетингов «География» и «Локальная реклама» в один инструмент. Также рекламодатели теперь смогут настраивать объявления на столицы регионов России и исключать из настроек области и города. Например, можно запустить рекламу на всю страну, но отключить показ объявлений в Ленинградской области и Екатеринбурге. Это позволит оптимизировать рекламные кампании так, чтобы контактировать с наиболее заинтересованной аудиторией и отключать рекламу в неактуальных для бизнеса регионах.

Если в рекламной кампании были выбраны оба таргетинга, «География» и «Локальная реклама», то после обновления останутся только настройки «Локальной рекламы». Изменить параметры таргетинга можно самостоятельно в личном кабинете платформы.

myTarget не только развивает новые рекламные технологии, но и совершенствует существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.