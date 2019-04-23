Mail.ru Group и ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV

Mail.ru Group совместно с онлайн-кинотеатром ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV. С его помощью рекламодатели смогут транслировать релевантные рекламные ролики пользователям, которые смотрят видеоконтент ivi на умных телевизорах. Продукт был разработан совместно с «АДВ лаб», R&D-дивизионом рекламной группы АДВ.

Специально для проекта Mail.ru Group разработала подход, который позволяет с высокой точностью таргетировать рекламу на релевантную аудиторию через платформу myTarget. На основе обезличенных данных в системе формируется профиль домохозяйства, в котором отражены количество его участников и их ключевые характеристики – пол, возраст и уровень дохода.

«Развитие цифровой рекламы ведет к синергии интернет-технологий и традиционных каналов коммуникации. Вместе с партнерами мы рады предоставить игрокам рынка инструмент, который позволяет показывать онлайн-видеорекламу на привычных для пользователей устройствах – телеэкранах. Реклама на Smart TV обладает одним из ключевых преимуществ по сравнению с традиционными ТВ-роликами – прозрачной аналитикой. Благодаря этому бренды получают возможность повысить эффективность кроссплатформенных размещений и оптимизировать рекламные кампании в сети так, чтобы получить лучшие результаты от видеорекламы», – сказала Ирина Алексеева, заместитель коммерческого директора Mail.ru Group.

Рекламодатели могут настраивать показ видеороликов на те домохозяйства, в которых есть представители целевых сегментов аудитории. С помощью инструмента также можно регулировать частоту показа рекламы, чтобы клиенты могли иcпользовать видео в рамках заданных сроков и бюджетов оптимальным образом.

Аудитория онлайн-кинотеатра ivi охватывает до 90% пользователей Smart TV, отмечают в Mail.ru Group, что дает возможность показывать видеорекламу широкому кругу потенциальных потребителей.

«Синергия привычного ТВ-экрана с аудиторными данными, персонализированная коммуникация в комфортной для потребителя среде – это то, что сейчас ждут рекламодатели от онлайн-видео. Smart TV покрывает эту потребность, позволяя создавать продукты на стыке двух канонических каналов – ТВ и digital. Платформа предлагает премиальный инвентарь и учитывает спрос рынка на доставку персонального сообщения. В результате рекламодатель получает оптимизацию бюджета, максимизацию эффективности рекламы для решения задач бренда и прозрачную аналитику», – сказала Александра Стрелкова, директор по рекламному бизнесу онлайн-кинотеатра ivi.

Исследовательская компания Mediascope провела тестовые замеры и верификацию рекламных размещений на Smart TV совместно с Mail.ru Group. Результаты проведенных кампаний показали, что новый инструмент позволяет охватить целевую аудиторию с точностью до 80%. В настоящее время обсуждаются дальнейшее сотрудничество и запуск измерения на постоянной основе. Результаты смогут содержать информацию о количестве выходов рекламы, охвате ресурсов среди домохозяйств и пользователей, в том числе по целевым группам, а также точность таргетирования на целевую аудиторию.

Рекламная группа АДВ уже запустила видеорекламу на устройствах Smart TV для ряда клиентов. Первой инструмент протестировала компания Reckitt Benckiser (бренды Nurofen, Strepsils, Finish, Air Wick, Vanish и другие).

«Одна из важнейших особенностей традиционного телевидения – это высокое качество контакта с аудиторией. Smart TV, обладая данной характеристикой в сочетании с возможностью адресного взаимодействия с потребителем, является идеальным каналом коммуникации в современных реалиях. А благодаря разработанному совместно с нашими партнерами продукту мы сможем превратить его в полноценный performance-инструмент», – отметил Игорь Перевозчиков, глава «АДВ лаб» и «Бенчмарк».

Новый продукт дает рекламодателям возможность охватить целевую аудиторию через видеорекламу, которая показывается в лицензионном контенте, доступном в онлайн-кинотеатре ivi. Компании получают инвентарь, позволяющий решать ключевые задачи продвижения брендов.