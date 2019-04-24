«Мегафон» запустил сверхскоростной мобильный интернет в Воронеже

«Мегафон» улучшил 4G-сигнал в Воронеже и сделал доступным для всех жителей города мобильный интернет в сети LTE-Advanced с максимально возможной скоростью в 300 Мбит/с.

Воронеж стал 47 регионом на карте «Мегафон»а, где работают сверхскороскорости мобильного интернета.

Современную технологию передачи данных поддерживают порядка 150 новых базовых станций стандарта 4G. В коммерческой сети LTE-Advanced объединены сразу несколько радиочастот (20 МГц + 20 МГц в диапазоне 2600 МГц). Благодаря этому увеличивается пропускная способность, и это позволяет достигать максимально высоких скоростей мобильного интернета – до четырех раз выше, чем в сети 4G.

Олег Залукаев, директор воронежского «Мегафона», сказал: «Мы ясно понимаем, что в ближайшие 5-10 лет наши клиенты полностью оцифруют свой день с помощью ИТ-решений. Мы стараемся опережать события и уже сегодня инвестируем в возможности для наших абонентов – на реализацию кейса в Воронеже было выделено несколько сотен миллионов рублей. Дальнейшее развитие компании и ее успешную трансформацию в цифрового оператора будущего мы видим в постоянной работе по улучшению качества связи на фоне растущей цифровой выручки и интернет-трафика, а также инвестиции в базовую сеть».

Технология LTE-Advanced поддерживается практически всеми современными мобильными устройствами с маркировкой производителя LTE Cat 6. Среди них популярные Apple iPhone 6s/7/8/X/XR, Samsung Galaxy S8/S9/S10 и другие. Подтверждением того, что телефон использует новую технологию, являются значки 4G+, LTE+, LTE-А в верхней части экрана.