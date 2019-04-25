G-core Labs запустила сервис защиты от DDoS-атак по новой технологии

G-core Labs, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», провайдер облачных и edge-решений, запустил защиту от DDoS-атак для веб-приложений — G-protect. Наряду с услугами CDN, хостинга и видеостриминга, защита от DDoS-атак станет еще одним сервисом для онлайн-бизнеса.

DDoS-атаки — один из наиболее распространенных видов киберугроз: большое количество одновременных запросов в адрес серверов приводит к недоступности сайтов и веб-приложений. С каждым годом DDoS-атак становится больше, и они становятся сложнее.

Технология, комбинирующая анализ статистических, сигнатурных, технических и поведенческих факторов, позволяет нейтрализовать низкочастотные атаки (low and slow) на уровне приложения и отсекать даже единичные запросы ботов. Благодаря этому, помимо защиты от DDoS-атак, сервис позволяет защитить сайт или API клиента от парсинга, автоматического подбора паролей и любой другой вредоносной активности ботов.

Сергей Андриенко, руководитель направления G-protect, сказал: «Новый сервис G-protect позволяет защитить веб-сайт, API или мобильное приложение от DDoS-атак любой сложности и объема, а благодаря быстрой интеграции, мы можем начать отражать атаку в течение нескольких минут. В момент атаки мы не блокируем IP-адреса, блокируются конкретные вредоносные сессии. Это очень важный момент, так как сейчас большое количество пользователей находится за NAT (например, используя мобильный интернет или публичный Wi-Fi). И блокировка одного IP-адреса может привести к недоступности веб-ресурса для сотен или тысяч легитимных пользователей. Это, конечно же, недопустимо».

Защита G-protect, по мнению представителей G-core Labs, подойдет любому онлайн-бизнесу: от интернет-магазинов и банков до крупных медиаресурсов. Сервис распознает и отсекает даже единичные бот-запросы, которые могут собирать данные о стоимости и наличии товаров, из-за чего интернет-магазины теряют клиентов и прибыль.

Заявленные разработчиком преимущества для бизнеса: экономия на инфраструктуре (для подключения необходимо лишь настроить DNS-запись); быстрая интеграция благодаря возможности настройки сервиса через личный кабинет; статистика в режиме реального времени; уникальная защита от ботов.

Среди других преимуществ решения G-core Labs — многоязычная техподдержка 24/7 и неограниченная полоса фильтрации.

Алексей Каленчук, директор по акселерации технологий новых медиа фонда «Сколково», сказал: «Сегодня компания G-core Labs создает одну из самых эффективных в мире сетевых инфраструктур для доставки контента. Чтобы эта эффективность не обернулась против их клиентов через популярные DDOS-атаки, компания развивает новые продукты в сегменте кибербезопасности. Это крайне логичный и необходимый шаг для инфраструктуры такого уровня».