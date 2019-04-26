В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать водителя для своей машины. Цены

«Яндекс» объявил о том, что в приложении «Яндекс.Такси» появилась услуга «Водитель». Она пригодится, тем, кто каким-то причинам не хочет садиться за руль cвоего автомобиля. Один из водителей, работающих с сервисом «Яндекс.Такси», приедет в нужное время, сядет за руль, довезет и припаркует машину.

Новую услугу можно найти в линейке тарифов приложения. При совершении заказа приложение уточнит, есть ли полис ОСАГО, разрешающий любому человеку управлять автомобилем. Если с полисом всё нормально, водитель-партнёр «Яндекс.Такси» приедет, припаркует свою машину и встретится с заказчиком.

В среднем с момента заказа до момента встречи с водителем в первое время после запуска услуги будет проходить 10-15 минут. За рулём, как и во время обычной поездки в такси, водитель будет пользоваться своим рабочим приложением «Таксометр». Пассажир в это время может следить за маршрутом поездки в своём приложении. И при желании поделиться им с близкими.

Для этого сервиса будут задействованы водители, которые обычно принимают заказы в премиальных тарифах: «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». Это значит, что они прошли специальное очное тестирование и получили много высоких оценок и хороших отзывов от пользователей. Водитель встретит в строгом костюме, откроет дверь и позаботится о том, чтобы поездка прошла максимально комфортно.

Cтоимость услуги станет известна сразу же после ввода адреса точек А и Б. В минимальную стоимость — 2199 рублей, входят 15 км пути и 25 минут поездки. В Москве это, например, путь от Патриарших прудов до района Покровское-Стрешнево. Или от Нового Арбата до Крылатского. Каждый километр или минута поездки сверху стоят 40 рублей. Оплатить заказ можно только безналичным способом: банковской картой, а также с помощью Apple Pay или Google Pay.

Сервис компенсирует водителю стоимость парковки его машины на время заказа, а также обратный путь от клиента.

Услуга «Водитель» запускается в «Яндекс.Такси» поэтапно. Сейчас она постепенно становится доступна пользователям в Москве, потом будет рассмотрена возможность запуска в других городах.