«Электрощит Самара» запустила онлайн-конфигуратор вторичных схем

«Электрощит Самара» (входит в состав корпорации Schneider Electric) завершила разработку онлайн-конфигуратора пакета вторичных схем RZA-Builder. Теперь заказчики предприятия могут непосредственно на сайте предприятия сконфигурировать изделие и в течении нескольких минут получить комплект схем вторичных цепей. Компания «Аскон-Самара» (группа «Айтиконсалт») разработала веб-интерфейс для конфигуратора RZA-Builder.

В ситуации, когда предприятие получает срочную заявку на участие в тендере, в ограниченные сроки нужно подготовить ТКП, а перед этим – найти аналоги, подобрать базовое изделие, подготовить проектную документацию, рассчитать сроки изготовления и себестоимость изделия. На каждом этапе высока вероятность возникновения проблем, связанных с человеческим фактором: начиная от привлечения высококвалифицированных специалистов, способных выполнить задачу в короткий срок, до многочасовой работы сотрудников, в ручном режиме планирующих производство продукции и оценку ее себестоимости.

Таким образом сформировался список проблем, одну из которых должен был решить разработчик путем создания онлайн-конфигуратора. Во-первых, создать хранилище данных, поступающих от технических специалистов, с удобной навигацией для быстрого поиска нужной информации. Во-вторых, потенциальный заказчик или предприятие должны быстро и без ошибок конфигурировать изделие на вебсайтe.

В рамках проекта был разработан конфигуратор RZA Builder по подбору схем релейной защиты и автоматики (РЗА), который позволил значительно сократить время на проектирование РЗА. Для создания конфигуратора схемы РЗА были разделены на фрагменты и разработаны правила соединения отдельных фрагментов в общую схему.

Разработчиком и заказчиком рассматривались различные варианты распространения RZA Builder, которые удовлетворяли необходимым условиям – простота использования, стабильность работы и простой доступ к конфигуратору. В итоге было принято решение разработать веб-интерфейс. Задача по созданию веб-интерфейса была возложена на компанию «Аскон-Самара».

Доступ клиентам завода к конфигуратору RZA Builder позволил сократить время на проектирование и согласование РЗА. Если раньше процесс разработки и согласования схем занимал несколько недель, то с применением конфигуратора клиенты и партнеры завода получают полный комплект в формате .dwg или .pdf в течение 15 минут. Кроме того, за счет использования единых правил и фрагментов, заложенных в конфигуратор, удается значительно сократить ошибки при проектировании.

«Сегодня целью нашей деятельности является работа с проектными организациями. Компания «Электрощит Самара» нацелена на развитие взаимовыгодного сотрудничества, на новые форматы работы и взаимодействия с данной категорией заказчиков. Одним из главных приоритетов в этом является цифровизация внутренних и внешних бизнес-процессов, которая значительно снижает производственные издержки. Созданный разработчиками "Аскон-Самара" веб-интерфейс к конфигуратору РЗА – один из важных инструментов, который позволит нашим клиентам получать доступ к услугам компании в любое время независимо от географического положения и часового пояса», – сказала Любовь Ярковская, директор департамента по работе с проектными институтами «Электрощит Самара».

По мере роста объема данных на предприятии и наработки опыта использования веб-интерфейса планируется дальнейшее совершенствование онлайн-конфигуратора.