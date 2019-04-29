Исследование Admitad: 60% россиян бронируют путешествия через кэшбэк-сервисы

Глобальная партнерская сеть Admitad проанализировала, с помощью каких платформ и сервисов российские путешественники организовывали свой отпуск в 2018 г., и проследила динамику среднего чека. При подготовке исследования были рассмотрены более 40 млн покупок, реализованных через платформу Admitad.

По данным компании, подавляющее количество заказов совершалось при помощи кэшбэк-сервисов: в прошлом году их число практически достигло порога в 300 тыс. Популярность данного типа трафика не вызывает сильного удивления: пользователям приятно вернуть даже малую часть от суммы, потраченной на дорогостоящие туры. По той же причине спросом пользуются купоны и программы лояльности, через которые было реализовано 29,4 и 35,7 тыс. заказов соответственно.

Что касается выбора платформы для покупки билетов, пользователи, несмотря на оптимизацию туристических сайтов под мобильные устройства, все еще предпочитают десктоп. На мобильные устройства пока приходится менее 20% трафика. С активным развитием m-commerce этот показатель, разумеется, будет расти, но не так стремительно, как в других сегментах.

«“Путешествия” относятся к дорогостоящим покупкам – средний чек в этом сегменте остается одним из самых высоких в партнерских сетях и редко опускается ниже $130. При выборе отдыха потребители ищут возможность вернуть хотя бы небольшой процент от суммы заказа. Не случайно кэшбэк в данном сегменте является эффективным источником дохода для рекламодателя: по результатам работы Admitad в 2018 г., данный тип трафика превысил оборот от всех других каналов, вместе взятых», – сказала Юлия Зиганшина, тим-лидер команды Travel, международный отдел Admitad.

Общая сумма покупок авиабилетов и прочих путешествий при помощи кэшбэка в 2018 г. составила $62,4 млн.