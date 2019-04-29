«Яндекс.директ» повысит конверсии за счет оптимизации цены на поиске

«Яндекс» сообщил о том, что для поисковых кампаний в «Директе» скоро заработает оптимизация конверсий при ручном управлении ставками. Постепенный запуск нового алгоритма начнется во второй половине мая 2019 г.: система будет учитывать вероятность конверсий, понижая или повышая ставки на небольшой доле трафика в зависимости от прогноза. Далее «Яндекс» планирует постепенно расширять зону действия алгоритма, внимательно отслеживая результаты его работы.

С технологией оптимизации конверсий будет легче выигрывать торги за наиболее ценный трафик и экономить бюджет при низкой вероятности целевых переходов. Аналогичное внедрение в рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) позволило поднять конверсии в РСЯ на 14% без увеличения бюджета рекламодателей.

Теперь по одному и тому же запросу на поиске можно будет покупать одни клики чуть дешевле, а другие чуть дороже, в зависимости от вероятности совершения конверсии на сайте. При этом средний размер цены клика в течение месяца останется прежним, а общая конверсионность в кампаниях повысится.

Алгоритмы машинного обучения в «Директе» умеют с высокой точностью прогнозировать вероятность конверсии при показе каждому пользователю. При этом вы сами можете определить, какое действие считать конверсией на его сайте и указать ее ценность с помощью настройки ключевых целей. Тогда «Директ» постарается привести как можно больше именно этих целевых действий, с учетом указанных для них ценностей.

В интерфейсе «Директа», API и коммандере во всех кампаниях на поиске стратегия «Ручное управление» в мае будет переименована в «Ручное управление с оптимизацией». Все назначенные ставки сохранятся в новой стратегии, их можно будет менять, как и раньше. Внешние системы управления ставками не сломаются и тоже будут работать по-прежнему.

Уже существующая стратегия «Ручное управление с оптимизацией в сетях» также станет называться «Ручное управление с оптимизацией». Кроме названия в ней ничего не изменится. Вы в любой момент сможете настроить в своей кампании ключевые цели или выбрать другую стратегию управления ставками (например, стратегию для оптимизации CPA, ROI или недельного бюджета).