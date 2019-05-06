Криптобиржа Currency.com запустила мобильные версии и токенизацию гособлигаций

Белорусская криптобиржа Currency.com объявила о запуске мобильных версий и токенизации государственных облигаций.

Регулируемая биржа токенизированных активов Currency.com успешно завершила бета-тестирование и начала работать для широкого круга инвесторов. С начала мая также доступно мобильное приложение Currency.com для пользователей как Apple App Store, так и Google Play Market. Теперь крипто-трейдеры могут инвестировать и торговать токенизированными ценными бумагами прямо с мобильного телефона в любом месте в любое время.

С мая в Currency.com более 1000 токенизированных биржевых активов становятся доступными для частных и институциональных инвесторов по всему миру.

Пользователи Currency.com могут отслеживать базовые рыночные цены самых популярных финансовых инструментов, покупать и продавать их. Например, можно купить токен APPLE.CX, отражающий актуальную цену акции Apple на бирже Nasdaq. Токены можно покупать за Bitcoin, Ethereum или фиатные валюты, также предоставляется возможность торговать ими с левереджем.

Currency.com была запущена в тестовой версии 15 января 2019 года, но уже смогла показать спрос крипто-инвесторов на прямой доступ к традиционным финансам. С момента запуска платформы в январе 2019 г. было получено более 150 тыс. заявок на регистрацию. Сейчас месячный объем торгов на бирже составляет $26 млн в месяц и растет далее.

Инфраструктурный партнер Currency.com – компания Capital.com, которая разработала инвестиционную платформу и авторизована ведущими европейскими финансовыми регуляторами FCA и CySEC. При всей сложности используемых в основе работы платформы технологий, Currency.com предоставляет простой и удобный для пользователя дизайн и функционал.

Платформа, запущенная в полноценном режиме работы, протестирована и спроектирована с учетом потребностей более 5000 пользователей бета-версии. Currency.com получила большое количество различных отзывов, которые уже помогли улучшить работу криптобиржи.

Currency.com также представляет реферальную программу, которая поощряет активных пользователей платформы, приглашающих в платформу друзей: они будут получать 50% от комиссий приведенного друга в течение шести месяцев. Выплаты комиссий – еженедельные.

Иван Гован, CEO Currency.com, отметил: «Currency.com - первая платформа в мире, которая предоставляет держателям криптовалют доступ к традиционным финансовым рынкам. Бета-версия подтвердила, что спрос на подобные услуги существует и растет во всем мире. Полноценный запуск Currency.com – это значительный шаг в признании возможностей криптовалют. Они становятся более регулируемыми и приближаются к традиционным рынкам. Я предполагаю, что наше мобильное приложение станет топовым для инвесторов благодаря его мощным передовым инструментам, которые иначе были бы просто недоступны для крипто-сообщества».