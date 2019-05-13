Группа ЧТПЗ с помощью «Диджитал дизайна» внедрила систему «Ареопад»

«Диджитал дизайн» завершила внедрение и настройку информационной системы «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для работы коллегиальных органов в группе ЧТПЗ. Система предназначена для оптимизации процессов проведения заседаний, в том числе заочных, и включает в себя мобильное приложение и веб-клиент.

Главная цель внедрения системы – сделать процесс организации и проведения заседаний простым, оперативным и соответствующим современным требованиям эффективного управления предприятием.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и черной металлургии, а также предприятия по производству магистрального оборудования, по заготовке и переработке металлолома, предприятия нефтесервисного бизнеса, которые рассредоточены по стране и за ее пределами. Чтобы обеспечить членам коллегиальных органов независимость от места и времени проведения заседаний и ускорить процесс принятия решений по вопросам повестки заседаний, было принято решение внедрить мобильное приложение.

Так, теперь с помощью мобильного приложения «Ареопад» членам коллегиальных органов и участникам заседаний можно голосовать, знакомиться с материалами, оставлять комментарии к документам и вопросам повестки непосредственно в приложении, просматривать итоги заседаний. Кроме того, мобильное приложение помогло упростить формат взаимодействия участников очных заседаний.

Веб-клиент предназначен в большей степени для работы секретарей — интерфейс решения спроектирован таким образом, что даже неподготовленному пользователю не составит труда запланировать заседание, прикрепить к нему необходимые документы, пригласить участников, подвести итоги голосования, сформировать проект протокола и добавить итоговый документ протокола в материалы заседания.

Большое внимание группа ЧТПЗ уделила адаптации приложения под специфику компании, специалисты «Диджитал дизайн» привели интерфейс системы в соответствие фирменному стилю компании, а также разработали индивидуальные шаблоны документов (для коллегиального органа каждой компании — свой шаблон документа). Таким образом, приложение встроилось в ИТ-парк корпоративных решений ЧТПЗ, а сотрудники смогли быстро к нему адаптироваться.

Как результат, система «Ареопад» обеспечила оптимизацию процессов проведения заседаний в очной и заочной формах, удобство работы с документами и материалами на мобильных устройствах iPad, высокую скорость файлообмена.