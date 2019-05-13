«Ростелеком» обеспечил интернетом и видеонаблюдением агропромышленный холдинг «Мастер-прайм березка»

«Ростелеком» в Северной Осетии обеспечил интернетом агропромышленный холдинг «Мастер-прайм березка». Специалисты компании проложили 1,5 км волоконно-оптических линий связи к молочно-товарной ферме в селении Хаталдон высокогорного Алагирского района республики. Кроме того, национальный цифровой провайдер подключил сельхозпредприятию услугу «Видеонаблюдение» для контроля процессов на производстве и защиты периметра от злоумышленников.

«Сложность реализации проекта заключалась в территориальной удаленности камер наблюдения друг от друга – разброс составлял порядка двухсот метров. Наши специалисты нашли решение проблемы с помощью создания необходимой инфраструктуры. Клиент остался доволен, и с ним уже достигнута предварительная договоренность по реализации целого комплекса услуг от «Ростелекома» на других объектах», – сказал Кирилл Битаров, заместитель директора Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами.

«Ни один провайдер не мог предложить нам услугу достойного качества. И теперь с высокоскоростным и надежным интернетом "Ростелекома" снялось множество проблем», – отметила Лариса Бекузарова, генеральный директор агрохолдинга.

В рамках программы импортозамещения сельхозпродукции агропромышленный холдинг планирует расширение хозяйства, включающее строительство новой роботизированной фермы и нового молокоперерабатывающего завода, расширение розничной сети, открытие предприятий полезного питания, развитие агротуризма на территории региона.

«При этом проект подразумевает и социальную ответственность – трудоустройство сельского населения, а также пополнение республиканского бюджета. Его эффективность напрямую зависит от надежной связи», – сказала Лариса Бекузарова.