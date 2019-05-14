«Яндекс» открыл сторонним разработчикам доступ к своей игровой платформе

«Яндекс» открыл для сторонних разработчиков игровую платформу «Яндекс.игры». Теперь разработчики могут размещать свои игры в каталоге на yandex.ru/games. Это позволит им получить доступ к многомиллионной аудитории «Яндекса» и заработать на размещении рекламы. Сейчас монетизация проектов осуществляется по рекламной модели — в игры добавляется код рекламной сети «Яндекса».

«Яндекс» встроит каталог игр в главную страницу, а также в «Яндекс.браузер» и приложение «Яндекс». Важное преимущество платформы — в том, что игры, в которые часто играет пользователь, доступны ему даже без интернета. Например, в них можно играть в самолёте и в других местах, где нет Wi-Fi и сотовой сети.

С помощью платформы разработчики могут самостоятельно добавлять в каталог новые игры и редактировать ранее добавленные. Перед публикацией в каталоге каждая игра обязательно проходит модерацию. Необходимо, чтобы игра была интегрирована с SDK «Яндекс.игр» и соответствовала ряду критериев — например, корректно запускалась в режиме безопасного соединения (HTTPS). Также всем разработчикам рекомендуется поддерживать офлайн-режим через Service Worker. Создатели игр смогут следить за обновлениями платформы в блоге.

«Мы решили поддержать экосистему, сложившуюся в игровой индустрии. Для владельцев и разработчиков браузерных игр наша платформа — это возможность завоевать новую аудиторию и получить дополнительный источник монетизации трафика. Пользователи, в свою очередь, смогут выбирать понравившиеся игры в каталоге и играть в них непосредственно в браузере — на компьютере или смартфоне», — отметил руководитель проекта «Яндекс.игры» Иван Джобава.