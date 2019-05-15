Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 46% до 5,6 млрд рублей

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил результаты деятельности за I квартал 2019 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Рост выручки в I квартале 2019 г. составил 3% год к году, несмотря на наличие в I квартале 2018 г. разовых доходов. Без учета данных доходов, рост выручки составил бы 6%; Цифровой сегмент в I квартале 2019 г. вырос на 10%, а его доля в выручке составила 56%; OIBDA за I квартал 2019 г. выросла на 12% до 26,4 млрд руб.; чистая прибыль за I квартал 2019 г. выросла на 46% и достигла 5,6 млрд руб.; сегмент розничных клиентов, формирующий 45% выручки компании, показал наилучшую динамику, увеличившись на 3,4% год к году. Остальные сегменты также выросли на 3% год к году; продолжают расти показатели ARPU по ШПД и IPTV.

Основные финансовые итоги I квартала 2019 г.: выручка выросла на 3% до 78,7 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2018 г.; показатель OIBDA вырос на 12% до 26,4 млрд руб.; рентабельность по OIBDA выросла на 2,6 п.п. до 33,5% по сравнению с I кварталом 2018 г.; чистая прибыль выросла на 46% до 5,6 млрд руб. в сравнении с I кварталом 2018 г.; капитальные вложения составили 22,3 млрд руб. (28,4% от выручки), увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15,1 млрд руб. и 19,8% от выручки за I квартал 2018 г. соответственно); FCF составил (14,6) млрд руб. против (5,8) млрд руб. в I квартале 2018 г.; Чистый долг увеличился на 12% с начала года и составил 208,4 млрд руб. или 2х показателя «чистый долг/OIBDA».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сказал: «“Ростелеком” уверенно начал 2019 г., завершив первый квартал ростом по основным финансовым показателям: компания отчиталась об увеличении выручки на 3%, операционной прибыли до амортизации — на 12%, чистой прибыли — на 46%. Этого удалось добиться за счет расширения цифровых сервисов в экосистеме наших продуктов и увеличения дохода с каждого клиента. Компания продолжает расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляют цифровые и контентные услуги. Мы ставим амбициозные цели и гордимся лидирующими позициями на основных рынках.

«Результаты первого квартала 2019 г. позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса, компания успешно реализует проекты повышения внутренней эффективности. Мы ожидаем позитивную динамику основных финансовых показателей в будущем, что позволяет нам подтвердить следующие цели на 2019 год: рост выручки и OIBDA не менее 2,5%, CAPEX в пределах 65–70 млрд руб. с учетом 7 млрд руб. регуляторного CAPEX и без учета реализации госпрограмм», — отметил Сергей Анохин, старший вице-президент – финансовый директор «Ростелекома».

Клиентская база и ARPU: количество абонентов доступа в интернет в сегменте домохозяйств в I квартале 2019 г. выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12 млн. Показатель ARPU вырос на 6% до 397 руб.; количество абонентов доступа в интернет и VPN в сегменте корпоративных пользователей выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,0 млн; Показатель ARPU вырос на 8% до 3,266 тыс. руб.; количество абонентов платного ТВ выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 10,2 млн клиентов со средним ARPU 249 руб., который также увеличился на 5%, из них количество абонентов «Интерактивного ТВ» выросло на 8% до 5,4 млн подписчиков. ARPU также вырос до 317 руб.; количество абонентов MVNO составило 1,3 млн, увеличившись на 43%; количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 9% до 17 млн.