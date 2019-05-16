Облачные серверы Reg.ru выходят из беты

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru объявляет о выходе услуги «Облачные серверы» из стадии бета-тестирования.

Облачные серверы — это новый формат VPS на виртуализации KVM с почасовой оплатой от 0,27 руб. в час (179 руб. в месяц). Услуга позволяет проводить быстрые операции с сервером, создавать снэпшоты и работать по API.

За время бета-тестирования пользователи создали 14000 серверов, 3000 снэпшотов и оставили 4600 отзывов со средней оценкой 4,5 балла. Это позволило внедрить ключевые возможности и достигнуть высокого уровня стабильности, достаточного для вывода услуги из бета-тестирования.

В планах компании развивать продукт, делать его лучше, быстрее и функциональнее. И первое крупное обновление мая — бэкапы. Для всех пользователей они бесплатны до 17 июня 2019 г. Подробнее о продукте на промостранице «Облачные серверы».

«Разработка и выпуск нового продукта — сложный и многоступенчатый процесс. Благодаря профессиональной работе команды Reg.ru и ценным рекомендациям клиентов во время бета-теста, услуга получилась стабильной и современной. Мы продолжим модифицировать сервис и добавлять новые возможности, чтобы у наших клиентов были лучшие услуги на рынке», — комментирует генеральный директор Reg.ru Алексей Королюк.

Reg.ru — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен №1 в России (по данным Statonline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещенных сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3 млн доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, SSL, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 г. Reg.ru стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы Reg.ru в 30 городах России и СНГ.

