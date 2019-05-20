Reg.ru назвал самые популярные тематики сайтов

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru проанализировал 2 млн сайтов клиентов по тематикам и сферам деятельности. Самыми крупными сегментами оказались строительство, бизнес-услуги, бытовые товары и техника, реклама, отдых и развлечения, транспорт.

В честь приближающегося Дня рождения компании аналитики Reg.ru провели исследование сайтов клиентов и разделили их по тематикам. Для анализа было выбрано 2 млн интернет-проектов в различных доменных зонах — как национальных, так и международных. При помощи нейросети прямого распространения сигнала (MLP) пользовательские сайты распределялись по видам контента и в результате выявилось два десятка тематических категорий. Reg.ru представляет топ-10 самых крупных из них.

На лидирующей позиции — интернет-проекты о строительстве и ремонте. Они составили 12,7% от общего числа. Кстати, согласно другому исследованию Reg.ru о доменах российских предпринимателей, близкие к теме строительства “stroy” и “dom” стали одними из самых популярных слов в доменных именах.

На втором месте обосновались деловые сайты — проекты юристов, банков, деловые СМИ, а также сайты о маркетинге, аудите, консалтинге и страховании и другие проекты преимущественно B2B-сегмента (9,3%). Третье место с чуть меньшим результатом заняли интернет-магазины и информационные ресурсы о бытовых товарах и технике (9,2%).

Reg.ru проанализировал 2 млн сайтов клиентов по тематикам и сферам деятельности

Далее, на четвертом, пятом и шестом местах расположились интернет-проекты, посвященные рекламе и другим разного рода услугам — полиграфии, клинингу, ремонту, индустрии красоты и т. д. (8,05%), отдыху и развлечениям (6,27%), транспорту — автосервисам, автошколам, грузовым и пассажирским перевозкам (6,22%).

Замыкают топ-10 темы «Интернет» — сайты веб-дизайнеров, веб-студий и разработчиков (5,9%), «Спецтехника и оборудование» (5,4%), «Медицина и здоровье» (4,4%), «Компьютеры и телефоны» — интернет-магазины с гаджетами, обучающие сайты для программистов, страницы ремонтных мастерских (3,7%).

В категорию «Другое» попали тематики со сравнительно небольшой долей сайтов. К ним относятся «Спорт», «Культура», «Общественно-политические проекты», «Работа и заработок», а также «Справки и каталоги».

«За 13 лет работы Reg.ru стал лидером по предоставлению услуг хостинга и регистрации доменов в России. Сегодня услугами компании пользуется два миллиона клиентов. Представленная аналитика — возможность увидеть, насколько разнообразна наша пользовательская база. В ходе исследования мы увидели проекты самого разного уровня. Это еще раз показывает, что продукты Reg.ru востребованы и среди профессиональных разрабочиков, веб-студий, создающих невероятные интернет-ресурсы, и среди обычных пользователей, начинающих предпринимателей, которые своими силами решают бизнес-задачи, в том числе и создают сайты», — комментирует генеральный директор Reg.ru Алексей Королюк.

Reg.ru — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен №1 в России (по данным Statonline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещенных сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3 млн доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 г. Reg.ru стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы Reg.ru в 30 городах России и СНГ.