Сбербанк упростил правила программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Сбербанк сообщил об изменении условий «Спасибо от Сбербанка». В программе лояльности остаются четыре существующих уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо», но переход на новые уровни упростится. Также «Спасибо от Сбербанка» перейдет на систему единовременной смены уровней четыре раза в год. Новые правила выполнения заданий начнут действовать 1 июня 2019 г.

Для сохранения уровня «Большое спасибо» теперь нужно выполнять одно задание вместо четырех. Пользователям необходимо оплачивать покупки и услуги без использования наличных денег в объеме не менее 50% от месячного оборота по карте. При этом из условий исключается задание по минимальному остатку на картах и тратам по кредитной карте.

Для достижения уровня «Огромное спасибо» нужно выполнять два задания вместо старых восьми. Помимо минимального уровня безналичного оборота, участнику программы необходимо хотя бы раз в месяц оплачивать любые услуги в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк онлайн». Например, клиент может настроить ежемесячный автоплатеж за ЖКХ в приложении или на сайте, который автоматически будет выполнять задание для уровня.

Для достижения уровня «Больше, чем спасибо» нужно выполнить три задания вместо старых десяти. Помимо минимального уровня безналичного оборота и использования Сбербанк онлайн, нужно лишь раз в месяц пополнять или открывать любой вклад на любую сумму.

«Спасибо от Сбербанка» переходит на более простую систему учета выполнения заданий — теперь смена уровней происходит с каждым новым сезоном года (в июне, сентябре, декабре и марте), а задания выполняются ежемесячно. Например, за задания, выполненные весной, привилегии клиент получает летом.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», сказал: «За прошедший с обновления программы год мы видим, что наши клиенты стали более осознанно подходить к накоплению бонусов и начали чаще расплачиваться картами банка. Некоторая часть из них даже не изменила своего привычного поведения, но стала получать больше привилегий. Мы продолжаем развивать программу и внимательно слушаем наших клиентов, поэтому наш следующий шаг — сделать задания для уровней проще и дать еще больше выгоды участникам. Так, с июня мы в десять раз увеличиваем лимиты по начислению повышенных бонусов в категориях».

«Уровни привилегий» действуют на все карты Сбербанка, кроме «Сберкарты» и карт с программами «Аэрофлот бонус». Если у клиента есть молодежная или социальная карта, карта Platinum и выше, то его минимальный уровень — «Большое спасибо». Для всех уровней, помимо «Спасибо», минимальным требованием участия в программе остается совершение покупок по картам на общую сумму не менее 5 тыс. руб.