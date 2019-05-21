«Марвел-Дистрибуция» запускает собственный маркетплейс по оборудованию Lenovo

«Марвел-Дистрибуция» запустила маркетплейс по оборудованию Lenovo. Площадка для самостоятельных покупок предназначена для заказчиков из сегмента SMB.

На маркетплейсе представлена линейка серверов Lenovo и опции к ним (платы расширения, контроллеры, блоки питания, память, диски и прочее). Проанализировав спрос, в «Марвеле» сформировали пул решений, наиболее популярных и оптимальных по соотношению цены и качества. Сервис планируется развивать: в дальнейшем на маркетплейсе появятся разные персональные функции, а также анонсы спецпредложений и акций Lenovo.

Пользоваться электронной площадкой просто: заказчик выбирает необходимый товар и размещает заказ. После этого оборудование резервируется на складе «Марвела», а авторизованный партнер согласует с клиентом вопросы оплаты и доставки. Весь цикл автоматизирован и не требует участия менеджера по продажам. Система, которая обслуживает маркетплейс, является частью B2B-системы дистрибутора, модернизированной и дополненной необходимыми функциями. Сейчас с маркетплейсом работают два партнера «Марвел-Дистрибуции» – Trinity и X-COM.

Маркетплейс по оборудованию Lenovo – второй подобный проект дистрибутора. У «Марвела» уже есть электронная торговая площадка, предлагающая решения другого вендора. Востребованность сервиса для всех участников цепочки дала толчок к запуску нового аналогичного проекта. Использование маркетплейса дает возможность дистрибутору эффективнее продвигать оборудование Lenovo и охватить большее количество заказчиков.