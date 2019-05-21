МТТ объявил о запуске сервиса веб-аналитики для бизнеса

МТТ, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, анонсировал запуск нового интеграционного сервиса – сквозной веб-аналитики для среднего и крупного бизнеса, сервисных и ритейл-компаний с длинным циклом продаж и разветвленной ИТ-структурой.

С помощью системы сквозной веб-аналитики МТТ клиенты на одном экране могут видеть в разбивке по каналам привлечения расходы на цифровое продвижение: показы, клики, конверсии и лиды, с возможностью детализации до объявлений и ключевых слов.

Данный инструмент позволяет одновременно управлять цифровыми каналами, быстро находить аномалии в источниках трафика, анализировать эффективность каналов привлечения и на основе этих данных быстро принимать управленческие решения.

«Сквозная веб-аналитика МТТ – наша внутренняя разработка с доказанной эффективностью, которая стала базой для создания коммерческого, клиентоориентированного продукта. Этот сервис станет отличной возможностью для наших клиентов совершить квантовый цифровой скачок и использовать данные для повышения эффективности бизнеса и гибкой реакции на рыночные изменения», – отметил коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин.

Сквозная веб-аналитика является критически необходимым инструментом для компаний, использующих цифровые каналы привлечения трафика. По мнению представителей МТТ, эффективное продвижение и управление рекламными кампаниями без сквозной веб-аналитики невозможны, и ее отсутствие увеличивает маркетинговые расходы более чем на 50%. Инструмент позволяет руководителям коммерческих и маркетинговых подразделений оперативно контролировать работу различных рекламных digital- и SEO-агентств.