Бытовая техника Samsung интегрирована в «умный дом» «Яндекса»

Samsung Electronics присоединилась к «умному дому» «Яндекса» и стала первым производителем крупной бытовой техники, устройствами которого можно управлять с помощью голосового помощника «Алиса».

Интеграция бытовой техники Samsung в экосистему «умного дома» реализована на базе технологии интернета вещей, которая объединяет все устройства в доме и позволяет управлять ими посредством собственного решения компании – открытой платформы SmartThings.

В данный момент с помощью «Алисы» можно управлять роботами-пылесосами и стиральными машинами Samsung – удаленно запускать стирку белья и уборку квартиры в удобное время и выключать устройства, когда это необходимо. Давать задачи голосовому помощнику можно даже находясь на другом конце города – на работе, в гостях или пробке по пути домой. В дальнейшем планируется расширение списка команд для «Алисы», например, выбор режима и цикла стирки, программирование время уборки и многое другое. Также появится возможность управлять через голосового помощника холодильниками и сушильными машинами Samsung и устройств других компаний. Через SmartThings к «умному дому» «Яндекса» могут быть потенциально подключены около 4 тыс. устройств более 50 различных производителей.

«Умный дом» «Яндекса» может давать команды как одному устройству, так и сразу нескольким. Пользователю доступна настройка любого сценария: требуется только выбрать нужные устройства и их действия и придумать команду для активации.

«Алиса» — голосовой помощник, созданный в «Яндексе». Она включает музыку и видео, отвечает на вопросы, выполняет поручения и готова поддержать разговор на любую тему. Общаться с «Алисой» и управлять умным домом можно с помощью «Яндекс.станции», мобильного приложения «Яндекс», «Яндекс.телефона», «умных колонок», а также «Навигатора» и некоторых других сервисов «Яндекса».