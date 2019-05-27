Сбербанк запустил корпоративный мессенджер

Сбербанк объявил о запуске корпоративного мессенджера «Сберчат», созданого на базе платформы dialog (входит в экосистему Сбербанка). Основная цель — повысить эффективность и удобство коммуникаций сотрудников Сбербанка, а также компаний его экосистемы.

На данном этапе «Сберчат» позволит сотрудникам Сбербанка и его дочерних компаний оперативно обмениваться сообщениями, документами, фото, аудио- и видеоконтентом, создавать каналы коммуникации, совершать звонки на личные и рабочие номера сотрудников. В дальнейшем запланировано расширение функциональности мессенджера и значительное увеличение числа сотрудников, использующих его в своей работе.

Сберчат доступен на наиболее востребованных платформах, среди которых — веб-версии (в браузерах Google Chrome и «Яндекс.браузер»), десктоп-версии на ОС Windows и macOS, а также в мобильных приложениях для операционных систем Android и iOS.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Оперативное взаимодействие и обмен данными важны для компаний любого размера и профиля деятельности. При этом банку и компаниям экосистемы было необходимо собственное масштабируемое решение с полным контролем разработки, обеспечивающее эффективную и защищенную коммуникацию большому количеству сотрудников. Мы реализовали решение, которое позволит нам не только оптимизировать процесс коммуникации, но и повысить эффективность совместной работы за счет создания единого цифрового рабочего пространства».

По заявлению представителей Сбербанка, платформа dialog соответствует всем необходимым стандартам в области конфиденциальности данных, основными пользователями продукта являются крупные корпорации и государственные учреждения. Решение устанавливается в инфраструктуре заказчика и переводит рабочую коммуникацию в единое безопасное пространство. Компания «Диалог» имеет лицензии ФСТЭК, а также зарегистрирована в реестре Минкомсвязи как издатель отечественного ПО. Для обеспечения защищенности внутренних данных компаний в dialog используются интеграции с системами безопасности, антивирусным ПО, шифрование трафика и push-уведомлений.

Дмитрий Козлов, генеральный директор компании «Диалог», сказал: «Мы разработали "Сберчат" на базе платформы dialog. Возможности продукта позволяют связать его с корпоративными системами, объединив функции мессенджера и инструменты для совместной работы. Подобные решения особенно востребованы в крупных компаниях и в компаниях с государственным участием в рамках формирования цифрового рабочего места для всех сотрудников и обеспечения контроля над внутренними данными. Мы нацелены на дальнейшее развитие проекта и платформы dialog для предоставления нашим заказчикам эффективного решения для корпоративных коммуникаций».