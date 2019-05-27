В myTarget появилась возможность редактирования списков ремаркетинга

myTarget, рекламная платформа Mail.ru Group, представила обновленный подход к созданию и оптимизации списков ремаркетинга. Рекламодатели смогут редактировать уже загруженные списки, чтобы быстрее и проще оптимизировать кампании, направленные на привлечение пользователей, уже знакомых с продвигаемыми товарами и услугами.

До обновления списки можно было только загружать в систему, чтобы затем использовать в аудиторных сегментах. Теперь у клиентов появилась возможность их редактировать, добавлять данные к уже существующим строкам или исключать неактуальные идентификаторы.

Новая функция позволит рекламодателям экономить время в процессе настройки и запуска кампаний, а также поможет эффективнее оптимизировать заданные параметры во время работы рекламы для получения еще более высоких результатов от digital-продвижения.