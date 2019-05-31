«Магнит» и iGooods запускают доставку продуктов в Москве и Казани

В начале июня 2019 г. розничная сеть «Магнит» начнет тестировать доставку товаров из своих супермаркетов в Москве и Казани. Партнером пилотного проекта выступает российский сервис доставки продуктов iGooods. Об этом CNews сообщили в пресс-службе сервиса.

В тестировании участвуют два магазина по адресам: Москва, Ярославское шоссе, 146, корпус 1 и Казань, улица Чистопольская, 11.

Покупателям будет доступна большая часть ассортимента «Магнита»: около 15 тыс. товаров — как продуктовых, так и непродовольственных, кроме алкогольных и табачных изделий. Выбрать продукцию можно в электронном каталоге через сайт iGooods или мобильное приложение iGooods.

«Сервис доставки товаров — одна из составляющих омниканальной экосистемы, которую "Магнит" создает для покупателей семьи магазинов. Это позволит легко переключаться между форматами в офлайн- и онлайн-режиме и приобретать все необходимое. Пилотный проект продлится около шести месяцев. За это время мы проанализируем влияние услуги на средний чек, частоту покупок и другие показатели и примем решение о его развитии. Кроме того, "Магнит" в 2019 г. планирует запустить пилотный проект собственного интернет-магазина и доставке товаров на базе супермаркетов в Краснодаре для тестирования спроса на омниканальное предложение в южном регионе», — сказал директор по аналитике и проектному управлению розничной сети «Магнит» Павел Павлов.

«У "Магнита" более 19 тыс. магазинов в трех тысячах населенных пунктах, это дает большие возможности для развития доставки по всей стране. Для iGooods сотрудничество с таким крупным игроком означает выход на новый уровень, наши клиенты смогут получить дополнительные преимущества в использовании современного сервиса», — сказал управляющий директор и сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.