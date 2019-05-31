Mail.ru Group представила новый формат видеорекламы – Bumper Ads в видеосети Nativeroll

Mail.ru Group добавила новый формат коротких out-stream видеороликов Bumper Ads в видеосети Nativeroll. С помощью инструмента рекламодатели смогут дополнительно охватить релевантную для брендов аудиторию на площадках более чем 100 премиальных издателей. Рекламные кампании с использованием нового формата настраиваются и оптимизируются через платформу myTarget.

Шестисекундные рекламные ролики – востребованный формат, который позволяет реализовывать креативные стратегии, в том числе с приемами сторителлинга, в видеорекламе. В тоже время формат Bumper Ads дает возможность оптимизировать медийные и стоимостные показатели рекламы при запуске кампании в out-stream видеосети Nativeroll.

«Короткие рекламные ролики – инструмент, позволяющий работать с аудиторией на разных этапах маркетинговой воронки. При этом порог входа в аукцион для Bumper Ads в два раза ниже по сравнению с другими форматами Nativeroll, доступными для закупки в myTarget. С помощью коротких out-stream роликов рекламодатели смогут увеличить эффективность видеорекламы и возврат инвестиций в этот канал продвижения», – сказал Максим Зенин, директор по рекламным продуктам, Mail.ru Group.

Для настройки кампании с новым форматом необходимо выбрать в рекламном кабинете myTarget цель «Специальные возможности». Показ Bumper Ads возможен как на десктопных, так и на мобильных устройствах. Закупка рекламы происходит по модели CPV, оплата осуществляется только за те ролики, которые были досмотрены пользователями до конца.