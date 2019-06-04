«ЭР-телеком» и TP-Link договорились о поставках высокоскоростных роутеров нового поколения

Директор по продуктам и маркетингу на массовом рынке «ЭР-телеком» (торговые марки «Дом.ru и «Дом.ru бизнес») Андрей Чазов и глава представительства TP-Link в России Эрнест Ванг (Ernest Wang) договорились о существенном расширении линейки Wi-Fi-оборудования компании в розничной сети оператора.

В рамках стратегического партнерства TP-Link не только окажет эксклюзивную поддержку в разработке программного обеспечения Wi-Fi роутеров для «ЭР-телекома», но и организует для персонала компании специальные обучающие сессии и семинары. Сотрудники оператора, прошедшие обучение, получат сертификационный статус «Wi-Fi эксперт».

«Стратегическое партнерство с компанией TP-Link позволяет нам предоставлять уникальные Wi-Fi решения на рынке. Мы предлагаем клиенту оборудование, отличное от того, что сегодня можно приобрести в обычном магазине техники. Оно отвечает высоким стандартам качества «ЭР-телеком» и обладает характеристиками, которые производители не учитывают в стандартизированных устройствах», – отметил директор по продукту и маркетингу Андрей Чазов.

«Как лидер рынка домашнего сетевого оборудования, TP-Link разрабатывает и производит широкий спектр современных Wi-Fi устройств под любые задачи. Наше стратегическое сотрудничество с «ЭР-телеком» предполагает еще больше – создание оригинальных и сделанных под заказ продуктов для абонентов "Дом.ru", которым требуется максимальная производительность в сетях с поддержкой Wi-Fi 6», – сказал глава представительства TP-Link в России Эрнест Ванг (Ernest Wang).

В прошлом году «ЭР-телеком» совместно с TP-Link и одним из крупнейших производителей чипсетов Mediatek первыми в России внедрили поддержку роуминга на Wi-Fi роутерах Archer C5. Это позволило собирать несколько роутеров в единую сеть и покрывать более 200 кв.м. устойчивым сигналом Wi-Fi.