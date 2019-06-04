Сбербанк закрыл сделку по приобретению Rabota.ru

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Интернет-портал вошел в экосистему банка, что, по мнению представителей банка, позволит создать масштабного игрока рынка на базе существующей компании.

Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала (job classified) являются одним из стратегических элементов экосистемы Сбербанка и могут предложить качественно новые возможности в этой области, базирующиеся на самых современных технологиях, как физическим лицам, так и компаниям.

В настоящий момент прорабатываются продуктовая и технологическая платформы, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и бренда Rabota.ru.

Развитие платформы Rabota.ru курирует Олег Голубцов, главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка.

Rabota.ru — один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала. Сервис создан в 2002 г. В настоящее время на портале размещено порядка 200 тыс. вакансий и более 10 млн резюме. Ежемесячная аудитория портала — 4 млн человек.

Экосистема Сбербанка объединяет свыше 25 компаний, предоставляющих сервисы и услуги по направлениям: электронная коммерция, медицина, телекоммуникации, облачные технологии, коммуникации, идентификация, лайфстайл, сервисы для оптимизации бизнес-процессов, недвижимость и другие.

За стратегию, развитие и продвижение экосистемы отвечает дирекция по развитию экосистемы (Sber X).