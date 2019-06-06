РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян

Microsoft и Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области повышения уровня цифровой грамотности и культуры пользователей интернета.

Microsoft и РОЦИТ продолжат совместную работу по организации в России образовательных кампаний по повышению уровня цифровых знаний россиян. В частности, акция «Digital диктант» станет ежегодной.

Напомним, что впервые «Digital диктант» прошел в мае 2019 г. став самой масштабной проверкой знаний в области информационных технологий в России. В течение недели в инициативе приняли участие почти 40 тыс. человек. Среднее значение уровня цифровой грамотности всех участников составило 7,15 из 10 баллов. Наибольшие сложности у прошедших «Digital диктант» вызвали вопросы, касающиеся кибербезопасности (средний балл – 6,7): только 37% пользователей продемонстрировали высокий уровень знаний в этой категории.

«Мы уже несколько лет говорим о том, что цифровая грамотность и цифровые компетенции пользователей требуют пристального внимания и нуждаются в постоянном совершенствовании. Мы как общественная организация проводим исследования и различные образовательные мероприятия, стараясь всячески популяризировать данную тему и обратить внимание органов государственной власти, компаний и самих пользователей на те пробелы в знаниях, которые у них есть. В свою очередь, сильные коллаборации с международными и отечественными компаниями позволят не только донести важность темы цифровой грамотности, но и создать понятные и полезные обычным пользователям программы и продукты, которые будут их развивать, защищать и помогать в их повседневной жизни в интернете», – сказал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

Для повышения уровня цифровой грамотности населения России Microsoft и РОЦИТ продолжат создание информационно-просветительских материалов, способствующих привлечению внимания широкой общественности к проблеме онлайн-рисков, а также популяризации мер по их предотвращению. Для оценки эффективности реализуемых программ стороны намерены регулярно проводить совместные аналитические исследования, измеряющие показатели цифровой культуры и цифровой грамотности пользователей интернета.

«Предоставить сегодняшнему и завтрашнему поколениям необходимые для их успеха в будущем цифровые знания – наша первоочередная задача. Корпорация Microsoft остается приверженной стремлению повышать цифровую грамотность в России и Европе с целью дать возможность каждому человеку почувствовать себя уверенно и комфортно в современном технологическом мире, – сказал Жан-Филипп Куртуа, исполнительный вице-президент Microsoft и президент по международным продажам, маркетингу и операционной деятельности. – В России, как показало исследование цифровой культуры Microsoft Digital Civility Index, 74% респондентов сталкивались с интернет-рисками в 2018 г. В связи с этим становится очевидной необходимость повышения уровня знаний и развития культуры ответственного использования технологий. Я с нетерпением жду возможности стать свидетелем того, как расширение долгосрочного партнерства Microsoft и РОЦИТ будет способствовать развитию в России онлайн-культуры, обеспечивающей защиту пользователей в сети и повышение цифровой грамотности».