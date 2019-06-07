Mail.ru Group запускает предикативную аналитику на базе myTracker

Mail.ru Group объявила о запуске инструмента предиктивной аналитики на базе аналитической платформы для мобильных приложений myTracker. Инструмент позволяет определять прогнозные данные по LTV пользователей приложения.

Новая функция позволяет прогнозировать Lifetime Value (суммарный доход от пользователя с момента загрузки приложения) с точностью до 90% на 30, 60, 90, 180 день после установки. myTracker — один из первых трекеров мобильных приложений, который предоставляет прогнозы по LTV.

Прогноз LTV — оптимальный инструмент для маркетологов и аналитиков приложений со встроенными in-app покупками. Он позволит оценить доходы приложения в разбивке по рекламным каналам и отдельным кампаниям. Предиктивные модели разработаны на обезличенных данных из тысяч приложений, благодаря чему есть возможность делать прогнозы с первых дней использования myTracker. При накоплении данных из приложения прогноз становится точнее, так как модели самообучаются и адаптируются под поведение аудитории конкретного приложения.

«Компании вкладывают значительные ресурсы в продвижение мобильных приложений, зачастую не зная, покроет ли эти траты доход от покупок внутри приложения. Новый инструмент myTracker поможет предсказать поведение пользователей. Это позволит оценить потенциал рекламной кампании сразу после запуска и, следовательно, сэкономить маркетинговый бюджет», — отметил Дмитрий Крутицкий, директор по развитию myTracker.