«Ситимобил» поможет столичным таксистам перейти на природный газ

Агрегатор такси «Ситимобил» сообщил о том, что совместно с «Газпром газомоторное топливо» продолжает развитие экологичного такси, которое использует в качестве топлива природный газ (метан). Планируется, что всего до конца 2019 г. к «Ситимобил» в Москве будут подключены по меньшей мере 10 тыс. такси на метане. Агрегатор развивает данное направление и в других регионах своего присутствия. Например, в Самаре «Ситимобил» запустился меньше месяца назад и уже сейчас к платформе подключаются десятки автомобилей на газе. Оборудование в автомобили устанавливается на условиях аренды в рамках программы, к которой может подключиться любой таксопарк или ИП.

«Мы как истинно городское такси всячески готовы поддерживать инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации и формирование комфортной городской среды. Природный газ в качестве топлива значительно дешевле и экологичнее нефтепродуктов», — отметили в «Ситимобил».