«Техносерв Cloud» и JungleJobs объявили о сотрудничестве

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и интернет-площадка вакансий JungleJobs объявили о сотрудничестве. JungleJobs перенес в облако Техносерв Cloud часть своей ИТ-инфраструктуры, выбрав услугу «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации VMware. Гибкий подход в выборе дискового пространства позволил скомбинировать диски с разной производительностью под разные задачи. При этом наличие необходимой сертификации ФСТЭК России говорит о высоком уровне защиты информации.

В «Облачное хранилище» JungleJobs перенес основной массив информации – как аудио, так и видеоинтервью соискателей. Переход был простым благодаря тому, что облачное объектное хранилище Техносерв Cloud совместимо с хранилищем Amazon Web Services, полностью поддерживая протокол доступа S3 API.

Для обеспечения максимально эффективного поиска кандидатов используются алгоритмы машинного обучения (machine learning). Поэтому к доступности ресурсов предъявляются повышенные требования. Для поддержки гарантированного соединения с информационными ресурсами на виртуальных серверах облачной платформы даже в случае перебоев со связью по одному из каналов или возникновению проблем с оборудованием используется резервированный доступ в интернет.

«В облаке JungleJobs может комплексно получить и высокую доступность данных, и надежное их хранение, и защиту. Немаловажна и оптимизация финансовых и временных затрат на создание и обслуживание своей ИТ-инфраструктуры», – отметил руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud» Михаил Блинов.