ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. В качестве приманки выступает 1 ТБ бесплатного интернет-трафика, которыми можно воспользоваться даже без включенного Wi-Fi.

Потенциальная жертва получает специальное предложение, якобы в честь 10-летия мессенджера WhatsApp. Условия акции просты: пользователь должен перейти по ссылке, ответить на ряд вопросов и поделиться этим опросом с 30 друзьями, после чего он «гарантированно» получит 1 ТБ бесплатного трафика.

Эксперты ESET полагают, что целью кампании было массовое распространение рекламы без согласия пользователя. Инцидент в очередной раз показывает эффективность социальной инженерии — пользуясь желанием получить подарок, злоумышленники легко вовлекают доверчивых пользователей в распространение фишинговых ссылок.

В ходе расследования эксперты ESET обнаружили сайт, который использовался для нескольких фишинговых кампаний. Используя один домен, злоумышленники запустили не менее 66 вредоносных кампаний. Все «акции» рассылались под видом известных брендов — Adidas, Nescafé, Rolex и др.

Это не первая фишинговая атака на пользователей WhatsApp — ранее злоумышленники предлагали изменить цвет интерфейса мессенджера и призывали получить годовую премиум-подписку на сервис Spotify.