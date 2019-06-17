Mail.ru Group запустил голосовой помощник

Холдинг Mail.ru Group объявил о запуске голосового помощника «Маруся». Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play. В данный момент голосовой помощник запущен в тестовом режиме.

«Маруся» решит самые разнообразные задачи: найдет нужную информацию в интернете, включит любимую музыку на радио или из плейлиста пользователя во «Вконтакте», расскажет сказку вашему ребенку, подскажет прогноз погоды, сообщит стоимость авиа и ж/д-билетов, скажет какие фильмы идут в кино, расскажет забавный факт или цитату дня. Кроме этого, команда «Маруся, запомни» сохранит в памяти ассистента важную информацию и воспроизведет её при фразе «Маруся, напомни».

Основой для синтеза речи «Маруси» стал голос актрисы Елены Соловьевой, которой очень близка технологичная тема, именно она озвучивала искусственный интеллект в сериале «Любовь, смерть и роботы», Тринити из фильма «Матрица», главную героиню фильма «Люди в черном: Интэрнешнл».

«Маруся» постоянно совершенствуется. Нейросети Mail.ru Gropu, используемые для работы с речью и диалогами, постоянно обучаются на новых данных. Анализируя множество диалогов, «Маруся» точнее понимает пользователей и лучше помогает им.

«Мы обучаем нейросеть для определения намерений пользователя и понимания вопросов которые он задает. Алгоритмы поиска помогают нам извлекать важные факты из сказанного и формировать осмысленные ответы. Также глубокие сети обучаются распознаванию речи пользователя на миллионах примеров, что позволяет одинаково хорошо понимать различные особенности речи, варианты произношений и специфическую дикцию», – отметила вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Арсенал навыков «Маруси» будет постоянно пополняться. Внешние разработчики могут поучаствовать в этом и сделать ассистента ещё полезнее. Запрос на доступ к платформе разработки скиллов для «Маруси» можно отправить на сайте marusia.mail.ru.

На данный момент голосовой помощник Mail.ru Group запущен в тестовом режиме. Для доступа к ассистенту нужно оставить заявку на сайте marusia.mail.ru или попросить доступ у тех, кто уже тестирует приложение.

Со временем «Маруся» будет интегрирована в другие продукты Mail.ru Group. Через «Марусю» можно будет послушать «Новости Mail.ru», заказать еду из Delivery Club или вызвать такси. При этом, Mail.ru Group не ограничивается только собственными продуктами и рассматривает варианты интеграции с сервисами других компаний.