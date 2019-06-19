«Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф

«Аэроэкспресс» и «Ситимобил» объявили о запуске совместного мультимодального тарифа, который позволит добраться из аэропорта до вокзала на поезде и далее продолжить поездку до нужного места на такси по единому электронному билету.

Пассажиры смогут добраться от аэропорта «до подъезда» или «от подъезда» до аэропорта с комфортом и по выгодной цене, воспользовавшись единым электронным билетом, включающим в себя одну поездку на поезде и одну поездку на такси. Новый тариф «Аэроэкспресс» + Такси станет доступен в обновленной версии официального мобильного приложения «Аэроэкспресс» до конца недели.

Тарифная линейка «Аэроэкспресс» + Такси включает в себя три варианта тарифа: «Стандарт + Такси» – 700 рублей (поездка на одного человека на «Аэроэкспресс» в вагоне стандартного класса плюс поездка на такси). «Парный + Такси» - 1100 рублей (поездка для двоих пассажиров на «Аэроэкспресс» плюс поездка на такси). «Группа + Такси» - 1200 рублей (поездка на «Аэроэкспресс» группы до четырех человек плюс поездка на такси).

При покупке билета по тарифу пассажиру будет предложено выбрать направление «Аэроэкспресс» по маршруту «аэропорт-город» или «город-аэропорт», а также указать адрес в пределах Третьего транспортного кольца, куда потребуется услуга такси.

При поездке из Москвы в аэропорт пассажиру нужно будет указать время подачи автомобиля. При поездке из аэропорта в город пассажир также сможет указать необходимое время подачи такси, либо выбрать из списка нужный рейс «Аэроэкспресс», и время подачи такси будет рассчитано автоматически, исходя из расписания «Аэроэкспресс».

Информация о принятом заказе и данные автомобиля будут направлены пассажиру в виде push-уведомлений. Кроме того, в приложении доступна карта с указанием постоянных мест остановки такси около Белорусского, Киевского и Павелецкого вокзалов, куда будут прибывать автомобили в рамках совместных бесшовных перевозок «Аэроэкспресс» и «Ситимобил».

«Преимущество «Аэроэкспресс» - точное время и комфорт в пути при поездке из центра Москвы в аэропорт вне зависимости от любых внешних факторов. Преимущество такси – возможность забрать и доставить пассажира непосредственно «от/до подъезда» в определенное самим пассажиром время. Это два принципиально разных формата транспорта, объединив которые, мы смогли предложить нашим пассажирам совершенно новый уровень комфорта в рамках одной онлайн-платформы – нашего мобильного приложения – и по выгодной фиксированной цене. Мы уверены, что в эпоху опережающего развития всех видов транспорта в мегаполисе железнодорожный и автомобильный транспорт должны дополнять друг друга, создавая новые формы удобства для жителей и гостей города», - отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

«Как известно, многие пассажиры выбирают такси именно для поездок в аэропорты, но не всегда высокий трафик и другие внешние факторы позволяют распланировать время прибытия с точностью до минуты. Являясь истинно городским сервисом такси, мы находимся в постоянном поиске новых решений для наших пользователей, позволяющих им с комфортом передвигаться по городу. Поэтому совместно с «Аэроэкспресс» мы предлагаем москвичам и гостям столицы совместить поездку на нашем сервисе такси с поездкой на «Аэроэкспресс». Это позволит не только сэкономить время и деньги, но и сделать путь от или до аэропорта максимально удобным», - отметил генеральный директор «Ситимобил» Арам Аракелян.

Новый тариф действует на всех направлениях движения «Аэроэкспресс», а услуги такси распространяются на зону внутри Третьего транспортного кольца. После завершения тестового периода будет принято решение о расширении зоны действия тарифа в части перевозок на такси до пределов МКАД.

Более подробно ознакомиться с условиями тарифа можно на официальном сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс» в разделе «Тарифы» и «Часто задаваемые вопросы».