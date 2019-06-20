Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery

Компания Huawei продолжает развивать собственный магазин приложений Huawei AppGallery, ставший доступным российским пользователям в конце 2018 г.

Как часть экосистемы мобильных сервисов компании, магазин приложений Huawei AppGallery стал доступен за пределами Китая в 2018 г. На сегодняшний день мобильными сервисами Huawei пользуются более 500 млн человек в 170 странах мира. Ежемесячная активная аудитория в 2018 г. достигла 262 млн пользователей, превысив показатель предыдущего года на 117%. Доля молодых пользователей, в возрасте от 18 до 34 лет выросла за год на 8,3%. Магазин предлагает пользователям широкий выбор приложений и контента, которые проходят тщательную четырёхуровневую проверку на безопасность.

Для поддержки разработчиков Huawei предлагает полную адаптацию и экспертную техническую поддержку, открытый доступ к автоматизированной тестовой лаборатории и системе оптимизации производительности для устройств Huawei. Кроме того, компания регулярно проворит маркетинговые акции, призванные помочь разработчикам в продвижении своих продуктов. В 2018 г. количество разработчиков приложений, зарегистрировавшихся на платформе Huawei, выросло на 60% и достигло 560 тыс. В 2018 г. на 11% возросла доля индивидуальных разработчиков, достигнув 29% от общего их количества. В свою очередь, доля выручки разработчиков, полученная через Huawei Mobile Services, выросла в 2018 г. на 100%.

Мобильные сервисы Huawei призваны повысить комфорт повседневной жизни пользователей за счёт широкого доступа к контенту. Достигается это за счёт интеллектуальной экосистемы дистрибуции. Получая доступ к постоянно растущей базе пользователей мобильных устройств Huawei, партнеры способствуют дальнейшему развитию мобильных сервисов компании.