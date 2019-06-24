Подтверждена совместимость браузера «Спутник» и операционной системы «Ред ОС»

«Ред софт» и «ПП «Спутник» объявили о технологическом сотрудничестве, главная цель которого – установить совместимости продуктов разработчиков, а именно российской импортонезависимой операционной системы «Ред ОС» и отечественного корпоративного браузера «Спутник». Тестирование подтвердило корректность работы браузера на операционной системе.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Корпоративный браузер «Спутник» – современный российский продукт, предназначенный для организации работы сотрудников в крупных компаниях. Браузер поддерживает российскую криптографию («КриптоПро CSP», версия 4 и выше), соответствует всем ведомственным требованиям безопасности ПО, используемого в информационных и телекоммуникационных системах специального назначения. Корпоративный браузер поставляется в комплекте с сервером аналитики и управления. Продукт обладает сертификатом ФСБ России (№ 149/3/2/2/-2426 от 30.10.2017), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Браузер «Спутник» включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 779).

«Мы позиционируем «Ред ОС» в первую очередь как корпоративную платформу. Ввиду своей импортонезависимости и санкционной устойчивости наша операционная система активно внедряется в государственных органах и компаниях. Рады сообщить, что "Ред ОС" подтвердила совместимость с современным российским браузером «Спутник», который широко используется в корпоративной среде», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Браузер "Спутник" обладает большим потенциалом, так как позволяет работать с защищенным документооборотом внутри государственных ведомств и на электронных торговых площадках, где необходимо использовать электронную подпись. Поэтому мы постоянно расширяем ряд партнерских отношений с ведущими разработчиками в области ИБ, аутентификации пользователей, электронного документооборота и ПО. Технологическое партнерство с таким лидером отечественной ИТ-индустрии, каким является компания "Ред софт", поднимет безопасность работы в браузере "Спутник" на новый уровень, так как в основе решений обеих компаний лежат отечественные технологии в области защиты данных», – отметил Максим Хромов, генеральный директор «ПП «Спутник».