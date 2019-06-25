G-Core Labs запустила новую точку европейского хостинга и CDN в Милане

G-Core Labs, международный провайдер облачных и периферийных (edge) решений по доставке контента, хостингу и безопасности, объявила о расширении европейского присутствия и об открытии новой локации хостинга и своей глобальной сети доставки контента в экономической столице Италии – Милане. Проведенная сетевая оптимизация позволила достигнуть времени отклика точки в 36 мс (по данным независимой международной аналитической системы Citrix).

«Командой G-Core Labs проведена качественная работа, которая и позволила достигнуть лидирующих позиций по показателю скорости отклика среди 13 наших основных конкурентов в Италии. Серверы компании установлены в сертифицированном дата-центре Equinix ML2, гарантированная скорость доступа к выделенному серверу составляет 200 Мбит/c, также предусмотрены VDS с каналом в 1 Гбит/с и выше», – отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs. – Для улучшения связности в Италии был подключен локальный пиринг в крупнейшей местной точке обмена интернет-трафиком MIX-IT».

Выделенные сервера (VDS, virtual dedicated servers) G-Core Labs построены на новом оборудовании ведущих производителей, включая Dell, HP и других, однако при необходимости увеличить его мощность для любого VDS может быть произведен апгрейд. В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (intelligent platform management interface, интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удаленном формате.

Для выделенных серверов G-Core Labs ежемесячно предоставляются 10 бесплатных ТБ трафика, при необходимости доступны дополнительные пакеты объемом от 20 до 300 ТБ. Любой сервер также может быть протестирован бесплатно до его подключения.

Для пользователей, которым особенно важна безопасная передача данных на канальном уровне между сервером и шлюзом в интернете или которые заботятся о скорости и объемах передачи информации между несколькими своими серверами, предусмотрена возможность бесплатного подключения VLAN G-Core Labs (аббр. от virtual local area network, виртуальная локальная сеть).

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на пяти континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Сегодня она включает более 50 точек присутствия, свыше 4 тыс. партнеров по пирингу, более 100 кеш-серверов, ежедневно работает с объемом трафика в 3,5+ Тбит/с.