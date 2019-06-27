«Мегафон» запустил мобильное инвестиционное решение

«Мегафон» и «БКС брокер» запустили мобильное инвестиционное решение – приложение «Мегафон инвестиции».

Новое приложение подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих инвесторов, отмечают в «Мегафоне». Теперь пользователи с помощью приложения «Мегафон инвестиции» могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.

Для этого нужно зайти в приложение и открыть онлайн брокерский счет. Чтобы получить доступ, понадобится паспорт и подписанный с помощью SMS договор. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом.

Среди возможностей приложения – котировки онлайн; наглядный формат анализа персонального портфеля: состав, доходность, движение и результативность; новостная лента с индивидуальными настройками; профессиональная аналитика по рынкам и эмитентам; онлайн-чат поддержки .

Пользователи «Мегафон инвестиции» также могут воспользоваться сервисом «Инвестидеи» – это маркетплейс инвестиционных идей независимых профессионалов фондового рынка. Функциональность маркетплейса позволяет ранжировать идеи, авторов по успешности, доходности, сроку.

Вприложении «Мегафон инвестиции» можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с $1 и 1 евро.

Мобильное инвестиционное решение «Мегафон инвестиции» запущено на базе приложения «Мой брокер».

Все торговые операции с ценными бумагами осуществляются через «БКС брокер» и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля.

Приложение «Мегафон инвестиции» доступно в Appstore и Google Play.