«Мегафон» и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента

«Мегафон» объявил о запуске обновленного сервиса CDN, объединяя возможности собственной инфраструктуры с сетью доставки контента международного провайдера облачных и edge-решений G-Core Labs. Партнерство компаний позволит их клиентам в разы ускорять работу сайтов и доставку тяжелых медиа-файлов конечным пользователям в России и по всему миру.

Благодаря соглашению между компаниями, клиенты «Мегафона» смогут развивать свою деятельность в интернете по всему миру благодаря сервису «Мегафон CDN», а G-Core Labs расширит инфраструктуру доставки контента в России.

Обновленный сервис «Мегафон CDN» (аббр. от англ. content delivery network, сеть доставки контента) гарантирует доставку контента без буферизации и задержек даже при пиковых нагрузках на сеть: среднее время отклика при использовании услуги CDN составляет не более 20 мс, что позволяет снижать нагрузки на сервер-источник и каналы связи заказчика до 95%. Сервисом предусмотрена выделенная техническая поддержка в формате 24/7/365. Уже сегодня сервисом пользуются ведущие брэнды: ритейлеры «Юлмарт», банк «Открытие», Mail.ru Group, онлайн кинотеатр TVzavr и другие крупные провайдеры контента. Клиенты «Мегафона» могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «Мегафон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.

Помимо СDN в рамках сотрудничества клиенты «Мегафона» также получают доступ к облачной медиаплатформе, позволяющей с нуля организовать трансляцию видео в форматах 4К, 3D и 3600 по всему миру (телепередачи, радио, спортивные матчи, рок-концерты, видеоблоги).

Управлять трансляцией позволяет личный кабинет, в котором помимо функциональности для работы с видеопотоком собраны все необходимые статистические данные, позволяющие более широко оценить качество трансляции.

Клиенты «Мегафона» могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «Мегафон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.

«Услуга качественной и быстрой доставки конечному потребителю – интернет-пользователю – сегодня востребована в любой отрасли бизнеса, ведущего деятельность онлайн: компаний международного, национального или регионального масштабов в областях телекоммуникаций, финансов, e-commerce, средств массовой информации, разработки и дистрибьюции компьютерных игр и др. В сотрудничестве с G-Core Labs мы рады представить самый надежнейший способ доставки вашего важнейшего контента вашим потребителям», – отметил Александр Осипов, руководитель по инфраструктурным и облачным решениям «Мегафона».

«Глобальная сеть G-Core Labs, представленная на всех континентах и вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, позволит клиентам "Мегафона" наладить высокоэффективную работу в онлайне на любых мировых рынках, в том числе странах СНГ, Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии, Австралии и Океании. В свою очередь, благодаря возможностям "Мегафона", лидирующая сеть которого представлена в каждом регионе России, G-Core Labs улучшает свою работу как с точки зрения повышения скорости доставки контента внутри страны, так и оптимизации пиковых нагрузок», – отметил Михаил Шурыгин, генеральный директор G-Core Labs в России.