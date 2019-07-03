2domains объявил о масштабном ребрендинге

Сервис 2domains объявил о запуске масштабного ребрендинга, в рамках которого будут переработаны все элементы фирменного стиля и его носители. Перемены коснутся не только визуальной, но и архитектурной части онлайн-сервисов. Кроме того, концептуальные изменения затронут продуктовую линейку.

Первый шаг ребрендинга — кардинальное изменение сайта. Теперь это прежде всего новая программная платформа и дизайн. Гибкая архитектура соответствует всем требованиями безопасности, позволяет быстрее обновлять сервис и поддерживать его актуальным с правовой и технической точек зрения.

Более заметной для клиентов окажется именно внешняя часть: современный простой и понятный дизайн. Адаптивная вёрстка обеспечивает комфортное управление личным кабинетом с мобильных устройств. Среди новых опций сайта удобный подбор доменов по тематикам, доменным зонам, а также поиск среди освободившихся доменов.

В ходе ребрендинга 2domains пересмотрена и продуктовая концепция: принято решение отказаться от ряда услуг, чтобы сконцентрироваться на меньшем количестве и повысить их качество. Например, компания отказалась от выделенных серверов, зато теперь клиенты могут воспользоваться конструктором сайтов или заказать готовое решение на WordPress, чтобы запустить свой сайт в самые короткие сроки.

Ребрендинг сайта — только первый шаг изменения проекта. В скором времени клиентов 2domains ждёт новый личный кабинет, созданный с нуля с учётом пожеланий клиентов.

Сервис 2domains работает на российском рынке с 2008 года. За это время завоевал доверие десятков тысяч клиентов. Ключевая ценность для пользователей в доступности услуг: 2domains позволяет регистрировать национальные доменные имена по себестоимости, а услуги хостинга можно получить по одним из самых низких цен на рынке. Клиенты называют 2domains лоукостером хостинг-услуг и регистрации доменов. Сервис является партнёром хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.