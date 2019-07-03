ГК А101 запускает ипотечный сервис «Одобрено!»

ГК «А101» (входит в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева) в рамках программы внедрения технологий e-mortgage в собственную систему продаж объявила о внедрении ипотечного сервиса «Одобрено!».

Сервис является логическим продолжением программы «Электронная ипотечная анкета», внедрение которой группа начала в прошлом году. Она позволяет максимально быстро дать потенциальному клиенту исчерпывающую информацию обо всех доступных ему ипотечных программах и помочь получить самые выгодные условия по ипотеке на рынке. Партнером проекта выступила компания «Цифровая ипотека» - технологический лидер по поддержке интеграционной платформы между банками и девелоперами.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим отметила: «Единую анкету принимают 23 уполномоченных банков, в том числе 16, в которых аккредитованы объекты ГК «А101». Система агрегирует информацию о программах банков и предлагает покупателю наиболее выгодные условия кредитования. Но раньше клиент мог только заполнить анкету дома, а затем все равно распечатать, подписать, отсканировать и вместе со сканами документов отправлять в офис продаж. Теперь благодаря сервису «Одобрено!» клиент может просто сфотографировать документы, вместе с анкетой самостоятельно отправить в банки и получать от них предложения напрямую. Причем делать это можно где удобно – на компьютере, смартфоне или планшете».

С помощью ипотечного сервиса ГК «А101» «Одобрено!» можно подать заявку на ипотеку на квартиры, паркинги и коммерческие помещения, а также на рефинансирование существующей ипотеки. Сервис предлагает минимум полей, при этом заполнять их можно когда удобно – если заполнить часть заявки, информация из нее не пропадет, даже если вернуться к ней через несколько дней.

Анна Боим сказала: «Электронная анкета в разы сократила время, которое клиент тратил на получение одобрения из банков. В стандартной практике подача заявки на ипотечный кредит в 3-4 банка занимала примерно 1,5 часа, а наша программа сократила это время до 15 минут, при этом клиент получал в несколько раз больше вариантов. Теперь мы до предела упростили отношения клиентов с банками. Удобство для первых оборачивается выгодой для вторых, потому что сервис показывает клиенту предложения от тех банков, в которые он мог вообще не обратиться – это хороший шанс предложить более выгодные условия, чем лидеры рынка, и увеличить свою долю на нем. В результате у нас очень низкая доля клиентов, которые не могут получить ипотечный кредит».